Власники "Епіцентру" 8 років платили зарплату керівнику, який перейшов на бік бойовиків "днр" — розслідування

Чиновник регулярно приїжджав на підконтрольну територію України, хоча публічно підтримував дії окупаційної "влади"

Директор мережі торгових центрів "Галактика", на які перетворилися "Епіцентри" після початку окупації частини Донецької області, Геннадій Гальчук не переставав отримувати зарплату від компаній, що належать нардепу Олександру Герезі та його дружині Галині навіть після початку повномасштабного російського вторгнення.

Як вдалося з’ясувати журналістам "Схеми", Гальчук з 2015 до 2016 року, вже будучи керівником "Галактики", отримав від компанії "Нова лінія 1" майже 86 тисяч гривень. А ось від "Епіцентру К" він з 1 вересня 2013 року по 28 липня 2022 року отримав понад 1,3 мільйона гривень. Обидві компанії належать Герегам.

При цьому наголошується, що Гальчук весь цей час не приховував того, що є головою "Галактик", з’являвся на публіці у компанії верхівки т.зв. "днр", а потім і взагалі зайняв місце в окупаційній адміністрації, взявши участь у псевдовиборах від путінської "Єдиної росії".

Крім того, журналістам вдалося дізнатися, що чоловік останніми роками часто проїжджав через пропускні пункти в Донецькій області на підконтрольну Україні територію та назад. При цьому 2019 року, наприклад, він робив такі поїздки щомісяця.

Але й це не все, як йдеться у матеріалі, він фінансово підтримував партію "За конкретні справи", яку заснував Олександр Герега.

Сам Герега не став коментувати те, чому його компанії платили зарплату Гальчуку і як вони пов’язані один з одним.

Як повідомлялося раніше, під час військового стану на "Епіцентр" було оформлено кілька елітних автомобілів вартістю понад 100 тисяч доларів.