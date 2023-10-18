Владельцы "Эпицентра" 8 лет платили зарплату управляющему, который перешел на сторону боевиков "днр" - расследование

Чиновник регулярно приезжал на подконтрольную территорию Украины, хотя публично поддерживал действия оккупационных "властей"

Директор сети торговых центров "Галактика", в которые превратились "Эпицентры" после начала оккупации части Донецкой области, Геннадий Гальчук не переставал получать зарплату от компаний, принадлежащих нардепу Александру Гереге и его жене Галине даже после начала полномасштабного российского вторжения.

Как удалось выяснить журналистам "Схемы", Гальчук с 2015 по 2016 год, уже будучи руководителем "Галактики", получил от компании "Новая линия 1" почти 86 тысяч гривен. А вот от "Эпицентра К" он с 1 сентября 2013 по 28 июля 2022 года получил более 1,3 миллиона гривен. Обе эти компании принадлежат Герегам.

При этом отмечается, что Гальчук все это время не скрывал того, что является главой "Галактик", появлялся на публике в компании верхушки т.н. "днр", а после и вовсе занял место в оккупационной администрации, приняв участие в псевдовыборах от путинской "Единой россии".

Кроме того, журналистам удалось узнать, что мужчина в последние годы часто проезжал через пропускные пункты в Донецкой области на подконтрольную Украине территорию и обратно. При этом в 2019 году, к примеру, он делал такие поездки ежемесячно.

Но и это не все, как говорится в материале, он финансово поддерживал партию "За конкретные дела", которую основал Александр Герега.

Сам Герега не стал комментировать то, почему его компании платили зарплату Гальчуку и как они друг с другом связаны.

Как сообщалось ранее, во время военного положения на "Эпицентр" было оформлено несколько элитных автомобилей стоимостью выше 100 тысяч долларов.