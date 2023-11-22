Загрози немає? Гайдай дав несподівану оцінку роздачі паспортів рф в окупації

Важливо, чи співпрацювала людина з окупантами, а не те, чи нав’язали їй паспорт

На окупованих територіях України росіяни вигадують різні хитрощі, щоб змусити українців отримувати російські паспорти. Це є порушенням прав людини та інструментом придушення українців, але загрози у стратегічному плані Україні не несе.

Таку думку "Телеграфу" висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що необхідний виважений та публічний план держави щодо деокупації та майбутнього розвитку територій, які будуть звільнені від російської окупації.

"Стратегічної загрози немає. Якщо буде державна програма по асиміляції, то ми це питання вирішимо. Якщо люди отримують російські паспорти, це ж не говорить про те, що вони співпрацювали з колаборантами. Їх змусили, тому що сказали: або російський паспорт і ми даємо вам інсулін, або ні і вмирайте. І що їм треба робити? А їхати нема куди. Тут треба чіткий, виважений і публічний план держави по деокупації і майбутньому розвитку території. Чітко прописати, що колаборанти, їх помічники, ті, хто брав активну участь у проведенні псевдовиборів, ці всі люди будуть покарані за законами України. До всіх решти треба інший підхід", — пояснив він.

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Нагадаємо, раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що українцям в окупації не варто за будь-яку ціну відмовлятися від російських паспортів. Вони повинні діяти з метою власної безпеки.