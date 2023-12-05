Российские эксперты обвиняют санкции и низкие цены на российскую нефть

За первую половину 2023 года доход российских компаний из-за санкций и роста расходов сократился не менее чем в два раза – 342,2 трлн рублей против 694 трлн за первое полугодие 2022 года. В том числе упали доходы у крупнейших компаний государства-террориста.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "Известия". Оно отмечает, что за полгода российский "Газпром" принес доходов на 36% меньше, у "Роснефти" сокращение составило 8%, у "Лукойла" 12%, а оператора "Интер РАО" – 43%.

Российские эксперты полагают, что одна из причин падения доходов – снижение цены на российскую нефть марки Urals, которая с января 2023 года упала в цене в среднем на 25%. Кроме того, они обвиняют "высокую базу 2022 года" – мол, в прошлом году доходы компаний из россии составили более квадриллиона рублей, но и расходы тоже очень сильно выросли.

Ближе к истине находятся те российские эксперты, которые говорят о влиянии санкций на российскую экономику. В частности, по мнению экспертов, санкционное давление и уровень цен на российскую нефть продолжат серьезно и очень негативно влиять на россию еще не один год.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у россии проблемы с экономикой. Чиновник проговорился о том, что санкции Запада усугубляют ситуацию в стране.

Однако, несмотря на тот факт, что Европа регулярно вводит санкции против россии, состояние самых богатых людей страны-агрессора не пострадало. Более того, некоторые из них за 2023 год умудрились приумножить свой капитал.