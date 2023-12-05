Доходи найбільших російських компаній впали у два рази: як же так сталося

Російські експерти звинувачують санкції та низькі ціни на російську нафту

За першу половину 2023 року дохід російських компаній через санкції та зростання витрат скоротився не менше, ніж у два рази – 342,2 трлн рублів проти 694 трлн за перше півріччя 2022 року. В тому числі впали прибутки в найбільших компаній держави-терориста.

Про це пише російське пропагандистське видання "Известия". Воно відзначає, що за півроку російський "Газпром" приніс прибутків на 36% менше, в "Роснефти" скорочення склало 8%, в "Лукойлу" 12%, а оператора "Інтер РАО" – 43%.

Російські експерти вважають, що одна з причин падіння прибутків – зниження ціни на російську нафту марки Urals, яка з січня 2023 року впала у ціні в середньому на 25%. Окрім того, вони звинувачують "високу базу 2022 року" – мовляв, торік доходи компаній з росії склали понад квадрильйон рублів, але й витрати теж дуже сильно виросли.

Ближче до істини знаходяться ті російські експерти, які кажуть про вплив санкцій на російську економіку. Зокрема на думку експертів санкційний тиск та рівень цін на російську нафту продовжать серйозно та дуже негативно впливати на росію ще не один рік.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії проблеми з економікою. Чиновник проговорився про те, що санкції Заходу погіршують ситуацію в країні.

Проте попри той факт, що Європа регулярно запроваджує санкції проти росії, стан найбагатших людей країни-агресора не постраждав. Щобільше, деякі з них за 2023 примудрилися примножити свій капітал.