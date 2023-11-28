Дочка путіна приклала руки до вбивств українців: про що йдеться

Фірма потрапила під санкції через заяви, що вироблятиме дрони для російських солдатів

Молодша дочка російського президента володимира путіна Катерина Тихонова стала співвласником найбільшого підприємства з виробництва дронів. Ідеться про компанію "Геоскан", яка потрапила під українські санкції.

Про це повідомляє The Moscow Times. За інформацією видання, "Геоскан" займається виключно виготовленням цивільних безпілотників.

Частку у фірмі "Геоскан" придбав фонд "Національний інтелектуальний розвиток", більш відомий як "Іннопрактика". Керує їм якраз молодша дочка путіна і належить їй тепер 10%. Частку їй продав засновник "Геоскану" Олексій Семенов, у якого залишилося 87,5% акцій підприємства. Ще 2,5% контролює гендиректор фірми Олексій Юрецький.

"Геоскан" нібито займається виготовленням БПЛА цивільної авіації та програмним забезпеченням для фотограмметричної обробки даних. Але в липні 2023 року компанія потрапила до списку санкцій України, оскільки її продукцію вважали товарами військового або подвійного призначення. Приводом для накладання санкцій стала заява глави уряду Башкирії Андрія Назарова, який розповів, що "Геоскан-Уфа" вироблятиме дрони для війни в Україні.

До липня 2022 року компанія "Геоскан-Уфа" входила до групи компаній "Геоскан", але пізніше Семенов продав 40% фірми гендиректору компанії "Урал-Трейдінг" Венеру Мірзаянову, у якого були 60%. Сама "Урал-трейдінг" належить невідомому 67-річному Халіту Заріпову. Компанія займається численними видами діяльності — від оцінки нерухомості до торгівлі пивом та м’ясом. Однак виробництва дронів не є її профільним заняттям.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що володимир путін виділив на оборону рекордну суму. У період з 2024 по 2026 роки росії витратить понад 10 трлн рублів.