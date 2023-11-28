Дочь путина приложила руки к убийствам украинцев: о чем речь

Фирма попала под санкции из-за заявлений, что будет производить дроны для российских солдат

Младшая дочь российского президента владимира путина Екатерина Тихонова стала совладелицей крупнейшего предприятия по производству дронов. Речь идет о компании "Геоскан", которая попала под украинские санкции.

Об этом сообщает The Moscow Times. По информации издания, "Геоскан" занимается исключительно изготовлением гражданский беспилотников.

Долю в фирме "Геоскан" приобрел фонд "Национальное интеллектуальное развитие", более известный как "Иннопрактика". Руководит им как раз младшая дочь путина и принадлежит ей теперь 10%. Долю ей продал основатель "Геоскана" Алексей Семенов, у которого осталось 87,5% акций предприятия. Еще 2,5% контролирует гендиректор фирмы Алексей Юрецкий.

"Геоскан" якобы занимается изготовлением БПЛА гражданской авиации и программным обеспечением для фотограммметрической обработки данных. Но в июле 2023 года компания попала в санкционный список Украины, так как ее продукцию сочли товарами военного или двойного назначения. Поводом для наложения санкций стало заявление главы правительства Башкирии Андрея Назарова, который рассказал, что "Геоскан-Уфа" будет производить дроны для войны в Украине.

До июля 2022 года компания "Геоскан-Уфа" входила в группу компаний "Геоскан", но позже Семенов продал 40% фирмы гендиректору компании "Урал-Трейдинг" Венеру Мирзаянову, у которого были оставшиеся 60%. Сама "Урал-Трейдинг" принадлежит неизвестному 67-летнему Халиту Зарипову. Компания занимается многочисленными видами деятельности — от оценки недвижимости до торговли пивом и мясом. Однако производства дронов не является ее профильным занятием.

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