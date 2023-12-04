Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін навів приклад того, як санкції проти рф впливають на закупівлю БПЛА росіянами

Міжнародна OSINT-спільнота InformNapalm опублікувала отримані від хакерів з "Інформ-спротиву".

Внаслідок злому листування російських збройових компаній вдалося встановити, що замовлення російського уряду на виробництво нових розвідувальних БПЛА "Гранат-4" було зірвано завдяки міжнародним санкціям — фірма-виробник виявилася просто не в змозі замовити комплектуючі з-за кордону.

Звісно, санкції працюють не настільки потужно, як очікувалося, проте вони все ж таки суттєво допомагають Україні — без них російські економіка та армія були б набагато сильнішими, без проблем продаючи ресурси на закордонні ринки, і купуючи натомість зброю у величезних масштабах.

Джерело: пост Левіна в Telegram