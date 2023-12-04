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Санкції в дії: росіяни отримали відкоша під час замовлення дронів - Ігаль Левін

Автор
Ігаль Левін Ігаль Левін
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Росіяни активно застосують БПЛА під час атак на Україну Новина оновлена 04 грудня 2023, 21:03
Росіяни активно застосують БПЛА під час атак на Україну. Фото twitter.com

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін навів приклад того, як санкції проти рф впливають на закупівлю БПЛА росіянами

Міжнародна OSINT-спільнота InformNapalm опублікувала отримані від хакерів з "Інформ-спротиву".

Внаслідок злому листування російських збройових компаній вдалося встановити, що замовлення російського уряду на виробництво нових розвідувальних БПЛА "Гранат-4" було зірвано завдяки міжнародним санкціям — фірма-виробник виявилася просто не в змозі замовити комплектуючі з-за кордону.

Звісно, санкції працюють не настільки потужно, як очікувалося, проте вони все ж таки суттєво допомагають Україні — без них російські економіка та армія були б набагато сильнішими, без проблем продаючи ресурси на закордонні ринки, і купуючи натомість зброю у величезних масштабах.

Джерело: пост Левіна в Telegram

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Теги:
#Росія #Санкції #БПЛА