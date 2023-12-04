Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин привел пример того, как санкции против россии влияют на закупку БПЛА россиянами

Международное OSINT-сообщество InformNapalm опубликовало полученные от хакеров из "Информ-сопротивления".

В результате взлома переписки российских оружейных компаний удалось установить, что заказ российского правительства на производство новых разведывательных БПЛА "Гранат-4" был сорван благодаря международным санкциям — фирма-производитель оказалась просто не в состоянии заказать комплектующие из-за рубежа.

Конечно, санкции работают не столь мощно, как ожидалось, однако они все же существенно помогают Украине — без них российские экономика и армия были бы гораздо сильнее, без проблем продавая ресурсы на зарубежные рынки и покупая оружие в огромных масштабах.

Источник: пост Левина в Telegram