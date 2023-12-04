Укр

Санкции в действии: россияне получили отворот-поворот во время заказа дронов - Игаль Левин

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Игаль Левин Игаль Левин
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Россияне активно применят БПЛА во время атак на Украину Новость обновлена 04 декабря 2023, 21:03
Россияне активно применят БПЛА во время атак на Украину. Фото twitter.com

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин привел пример того, как санкции против россии влияют на закупку БПЛА россиянами

Международное OSINT-сообщество InformNapalm опубликовало полученные от хакеров из "Информ-сопротивления".

В результате взлома переписки российских оружейных компаний удалось установить, что заказ российского правительства на производство новых разведывательных БПЛА "Гранат-4" был сорван благодаря международным санкциям — фирма-производитель оказалась просто не в состоянии заказать комплектующие из-за рубежа.

Конечно, санкции работают не столь мощно, как ожидалось, однако они все же существенно помогают Украине — без них российские экономика и армия были бы гораздо сильнее, без проблем продавая ресурсы на зарубежные рынки и покупая оружие в огромных масштабах.

Источник: пост Левина в Telegram

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Теги:
#Россия #Санкции #БПЛА