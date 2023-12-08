Reuters: у Байдена готовы к компромиссам ради разблокирования помощи

У всех сторон есть время до 14 декабря, когда Палата представителей и Сенат завершат работу в этом году.

Президент США Джозеф Байден и его администрация готовы пойти на компромиссы с Республиканской партией по усилению правил пересечения границы мигрантов, на чем настаивают республиканские конгрессмены. Таким образом, Белый дом надеется получить их голоса, чтобы разблокировать помощь Украине.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Издание отмечает, что Белый дом готов выполнить одно из условий республиканцев – усилить первичную проверку мигрантов, которую они проходят для получения убежища в США.

Кроме того, у Байдена изучают применение формы положения о "безопасной третьей стране" — эта форма позволит США отказывать в убежище мигрантам, прибывающим в США через другую страну. Также планируется расширить процедуру ускоренной депортации на всю территорию США, а не только на границу, как сейчас.

Двухпартийная группа сенаторов, сказал источник в Конгрессе, сейчас обсуждает количественное ограничение количества заявлений относительно убежища от мигрантов. Но Белый дом пока никак не комментировал эту инициативу.

В целом у всех сторон есть время до 14 декабря, когда Палата представителей и Сенат завершат работу в 2023 году. До 14 декабря нужно разблокировать и утвердить пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Поэтому сейчас Белый дом и республиканцы договариваются о рамочных положениях, а детали новых законов по миграции будут разрабатываться уже позже, после решения вопроса с военной помощью Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Сенат США заблокировал помощь Украине в размере 61 млрд долларов. Документ не набрал достаточного количества голосов из-за того, что демократы и республиканцы до сих пор не договорились по вопросам миграции.