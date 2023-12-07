Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине: подробности

Сенаторы оставили без помощи Украину, Тайвань и Израиль

Сенат Соединенных Штатов Америки не дал достаточно голосов для вынесения на голосование законопроекта о дополнительном финансировании военной помощи Украине. Таким образом, документ заблокирован для голосования и не принят.

Об этом сообщают американские СМИ. Без помощи из-за решения Сената осталась не только Украина, но и американские союзники Израиль и Тайвань.

Документом предполагалось выделение Украине 61 млрд долларов США – для предоставления военной помощи. Однако сенаторы решили, что документ должен быть заблокирован, поскольку демократы и республиканцы до сих пор не поладили по вопросам миграции.

Ранее "Телеграф" писал, что в Пентагоне назвали оставшуюся сумму для помощи Украине. Она не увеличится, пока соответствующее решение не примет Конгресс.

Если американские конгрессмены до конца 2023 года не смогут выделить финансовую помощь Украине, то официальному Киеву придется сокращать бюджетные расходы. Об этом заявила председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Президент США Джо Байден обращался в Конгресс с требованием выделить дополнительные средства. Большинство из них (61 млрд из 106 млрд долларов) планировали направить в качестве помощи Украине. Пентагон поддержал инициативу президента США. Но республиканцы выставили ультиматум и намерены провалить голосование, назначенное на 6 декабря 2023 года.