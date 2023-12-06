Мексика раздора. Почему американцев так волнует граница и что тормозит помощь Украине

К сожалению, вопрос границ США теперь начал влиять на голосование за деньги Киеву

Американские депутаты уже длительное время не могут прийти к соглашению об усилении охраны границы США с Мексикой и изменениях в иммиграционных законах. Так, на днях в Сенате провалились переговоры по иммиграции, а это грозит сорвать пакет мер по национальной безопасности президента Джо Байдена, включая помощь Украине.

Суть проблемы с границей

Как отмечает издание Politico, продемократические города и штаты сталкиваются со всплеском новых мигрантов. Давление на мэров и губернаторов-демократов, чтобы те предоставили убежище и услуги сотням тысяч новоприбывших, создало необычный блок поддержки республиканцев в политике контроля над миграцией. Так, мэр Чикаго Брэндон Джонсон и губернатор штата Массачусетс Маура Гили призвали Конгресс ввести строгую пограничную политику, усилить безопасность границ. Нью-Йорк сокращает количество новых полицейских, поскольку миграционный кризис разбивает его бюджет, а в Чикаго и Массачусетсе не хватает мест для приютов зимой.

И здесь между республиканцами и демократами возникают определенные противоречия по поводу видения решения этой проблемы. Республиканцы хотели усилить законы о предоставлении убежища и условно-досрочном освобождении в иммиграционных процедурах, пишет NBC. Демократы выдвинули свои предложения по ускорению и оптимизации рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и даже внесли изменения в стандарт для одобрения заявления, вопреки желаниям защитников иммиграции.

Демократы обвиняют республиканцев в том, что те настаивают на "экстремальной политике", которая "прекратит предоставление убежища" и создаст "большие полномочия для закрытия границы". Так, демократ и лидер большинства в Сенате Чак Шумер раскритиковал требования Республиканской партии как "продиктованные Дональдом Трампом и Стивеном Миллером".

Причем здесь Украина

С этим разобрались, но здесь возникает второй вопрос. К чему здесь мы? Но дело в том, что республиканцы пошли на шантаж и обещают отменить пакет помощи Джо Байдена, если демократы не согласятся усилить законы США о предоставлении убежища и условно-досрочном освобождении в иммиграционных процедурах.

Перед голосованием в Сенате Чак Шумер призвал сенаторов утвердить новую помощь Украине, пишет "Голос Америки".

"Если Украина упадет, Путин продолжит продвигаться, это подбодрит автократов во всем мире, а демократия, этот величественный и благородный эксперимент, войдет в эру упадка", — подчеркнул сенатор.

В свою очередь лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл отметил неотложность пакета, но обвинил демократов в том, что они не уделяют достаточно внимания защите южной границы США.

"Вместо того, чтобы активно приобщиться к обсуждениям безопасности границ, необходимых, чтобы иметь жизнеспособный дополнительный пакет, администрация Байдена читает лекции Конгресса", — говорит Макконнелл. Сенатор подверг критике Байдена за то, что его правительство, по мнению законодателя, медлило с поставкой оружия Украине в начале.

А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что дополнительное финансирование для Украины зависит от "трансформационных изменений иммиграционного законодательства США". Джонсон направил директору Управления и бюджету Шаланде Янг письмо в ответ на просьбу администрации Байдена ускорить помощь Украине. В письме Джонсон назвал республиканский законопроект о безопасности границ, принятый Палатой представителей в начале этого года, как отправную точку по пограничной политике, которую хочет видеть Республиканская партия. Демократы считают, что многие положения в этом законопроекте не нужны, и он был принят без голосования демократов.

В письме Джонсон также упомянул о колебаниях республиканцев о предоставлении помощи Украине, независимо от пограничной политики.

Напомним, ранее Телеграф писал, что друг Украины в Сенате США заявил, что будет убеждать сенаторов-республиканцев голосовать против предоставления дополнительной помощи для Украины.