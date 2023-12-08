Если США увязнут в войне с Китаем на Тихом океане, российские террористы при поддержке Пекина попытаются напасть на НАТО

Страны Европы должны самостоятельно готовиться к возможной войне против россии и увеличивать инвестиции в производство боеприпасов. Европа не должна остаться беспомощной в том случае, если США, несмотря на свои обязательства союзника, не смогут предоставить эффективное усиление европейским вооруженным силам.

Об этом говорится в отчете Королевского института объединенных служб (RUSI). В частности, профессор Джастин Бронк, старший научный сотрудник по авиации и технологиям в области военных наук в RUSI, отметил, что НАТО должен противодействовать попыткам россии использовать возможное столкновение между США и Китаем в конце 2020-х годов, как повод нарушить статью 5 и напасть на членов Альянса.

Бронк подчеркнул, что сейчас союзники озабочены необходимостью поддержки Украины. Но это более краткосрочные проблемы, которые отвлекают политическое и общественное внимание от действительно большой беды – серьезный конфликт может произойти в ближайшие годы.

"Проще говоря, россия сейчас перевела свою экономику на военную основу. Производства в США недостаточно для пополнения собственных запасов и удовлетворения потребностей Украины, а европейские страны пытаются справиться со все более опасной ситуацией, используя неустойчивую оборонную и промышленную позицию в мирное время", – напомнил он.

По словам Бронка, Китай стал для США очень серьезным противником. Американские военные все чаще сталкиваются в Индо-Тихоокеанском регионе с китайскими угрозами, которые они не смогли бы преодолеть во время войны. Это означает, что в случае американо-китайской войны США рискуют увязнуть на Тихом океане, а Европа останется уязвимой для военной агрессии со стороны россии – причем последнюю, скорее всего, поддержит Китай.

В то же время, среди членов НАТО только Польша смогла сделать необходимые оборонные инвестиции, которые позволили бы стране эффективно обороняться от возможного вторжения российских террористов. Другие европейские страны планы увеличения оборонных расходов то и дело проваливают.

Поэтому для сдерживания этой угрозы европейские страны должны признать, что США не смогут обеспечить их оборону в случае необходимости и срочно начать активно инвестировать в значительное увеличение оборонных возможностей. Возможность производить большое количество артиллерийских боеприпасов, запасных частей и ракет ПВО не только позволит Европе поддерживать Украину, которая защищается от российского нашествия, но и позволит пополнить опасно истощенные европейские запасы.

Ранее "Телеграф" писал, что Немецкий совет по международным отношениям (DGAP) предупредил, что россия может напасть на страны Балтии, а боевые действия могут продолжаться на территории самого НАТО уже через 6-10 лет.

Также в течение последних дней по страницам мировых СМИ пробежала паника — стали появляться статьи, где проговариваются разные ситуации, в том числе что будет в случае поражения Украины. Так, Economist предполагает, что путин может победить в Украине, а Запад делает недостаточно, чтобы его остановить, а The Telegraph предупредил, что Европа должна перевооружиться для победы над российским диктатором. Поэтому "Телеграф" копнул измену более подробно и рассказывает, какие настроения сейчас находятся на Западе.