Бывший народный депутат Украины, журналист и блогер специально для "Телеграфа" — о строительстве стены на границе с государством-террористом

"Строительное искусство, особенно мастерство каменщиков, было объявлено важнейшей наукой, а все остальное признавалось лишь постольку, поскольку оно имело к ней отношение".

(Франц Кафка, "Как строилась Китайская стена")

Украине следует ускориться со строительством новых фортификационных сооружений. От Авдеевки до Волыни, сказал президент Владимир Зеленский, посещая фронт.

Это хорошая новость и правильное решение. Жаль, что заговорили о нем только сейчас, на втором году войны, а не раньше. Как выяснилось, строительство стен иногда важнее и нужнее для страны, чем строительство новых дорог. Особенно когда есть такие соседи.

Вообще тема стены в новейшей украинской традиции почему-то унижена и презираема. Словно стена — это нечто стыдное и отвратительное. Будто стены у нас строят только буржуины на киевской дамбе вокруг своих поместий.

Однако стена, плетень, изгородь, забор – это то, что веками защищало Украину и украинцев от врага, независимо от того, о какой именно Украине мы говорим – о Карпатских горах или о Диком поле. "Дома и стены помогают" — гласит старинная украинская пословица.

До сих пор существуют знаменитые Змиевы валы в среднем Приднепровье. Их протяженность – около тысячи километров и возраст их более тысячи лет. Это то, что защищало наших предков от орды, от беды, от нашествия с Востока.

В Украине о необходимости строительства стены на границе с Россией впервые заговорил тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк еще в 2014 году. Но тогда эту идею подняли на смех.

И знаете что? Я проанализировал все остроты и неуместные шутки на тему "стены Яценюка" и пришел к выводу, что это было каноническое и типичное российское ИПСО. О стене на границе Украины пренебрежительно писали преимущественно те СМИ и те журналисты и блогеры, которые потом еще почти десять лет будут распространяться о "братском русском народе", пока тот братский народ не откроет сапогами их двери в феврале 2022 года.

Прокремлевский нарратив был таков: в современном глобальном мире нужно строить мосты, а не стены. Потому что мосты, мол, объединяют народы, а стены – разъединяют и ссорят. И действительно строили мосты. Как, например, известный всем Керченский мост, соединивший материковую Россию с оккупированным Крымом. Тот мост, по которому потом поедут российские танки в Украину.

А Финляндия, которая с началом российского нашествия срочно вступила в НАТО, та самая Финляндия, которая в свое время посрамила "доблестную" Красную армию во время так называемой "финской войны" 1940 года, свою стену начала строить сразу. На сегодняшний день построены ее первые тестовые участки, а общая стоимость проекта достигает сотен миллионов евро. Все партии Эдускунты (так называется финский парламент) единогласно проголосовали за строительство ограждения на границе с Россией.

Будет строить стену и Польша (надеюсь, с белорусской стороны, а не с украинской). Будут строить Швеция и Норвегия, будут строить страны Балтии. А недавно и премьер-министр Израиля Нетаньяху пообещал построить стену на границе с Иорданией.

Стена как идея в современном нестабильном мире – приобретает дополнительный смысл и значение: "Мы будем защищаться! Враг не пройдет! Это – наша земля!"

Конечно, ни одна стена не остановит "калибров" и "кинжалов", не задержит враждебных МиГов и Сушек. Да не о том и речь. Стена – это целый комплекс специальных сооружений и конструкций, предотвращающих вторжение по суше, она создает совершенно другой ландшафт безопасности. Такая стена меняет саму философию защиты и обороны, предполагает целые новые алгоритмы действий на случай чрезвычайных ситуаций. Стена не дает захватить страну врасплох.

Кроме того, наличие такого заграждения на границе имеет большое символическое значение. Мы отгораживаемся от наших агрессивных соседей, устанавливаем межу, по которой проходят невидимые границы демократических, гуманных, общечеловеческих ценностей. Украинская стена – это конец цивилизации, край Европы. За стеной – орда, деспотия, государство-террорист, с которым лучше никому не иметь никаких дел.

Стена это, кроме прочего, еще и ментальная конструкция.

Мы много лет рассказывали удивленным европейцам о том, что центр Европы находится в Украине, и даже показывали им символический камень, вкопанный в селе Деловое Закарпатской области. Ведь считали, что Европа – это аж до Уральских гор.

Но, как выяснилось, Европа измеряется не просторами и километрами, а ценностями, принципами, духом. Мы не центр Европы. Мы – ее край. Мы – на изломе. И наша условная будущая стена на границе с Россией – это стена всей Европы.

Как бы ни закончилась эта война, сколько бы она ни продолжалась, совершенно необходимо одно: длинная, крепкая, неприступная стена вдоль всей украинской границы с Россией или что там будет на ее месте. Стена, на которой должно быть написано то же, что и на мысе Рока, в крайней точке Европы, в Португалии: "Там дальше ничего нет!"