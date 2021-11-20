В Финляндии подняли вопрос об ограждении от России стеной

Реализация затеи может быть связана с рядом трудностей.

В связи с миграционным кризисом на границе ЕС, страны граничащие с Россией и Беларусью задумались о строительстве дополнительных заграждений, которые усложнят путь для нелегалов в европейские страны. Среди них Польша, которая уже столкнулась с попытками прорыва границы, а также Литва и Эстония. Теперь же подобный вопрос поднялся и в Финляндии.

Как сообщает Yle, эту тему поднял бывший министр внутренних дел страны Кай Мюккянен.

Он предложил правительству рассмотреть вопрос о строительстве подобных ограждений, на фоне зафиксированных попыток мигрантов с Ближнего Востока прорваться в ЕС с территории Беларуси. По его убеждению строительство подобного рода стены позволило бы минимизировать риски проникновения нелегалов в Финляндию в обход пропускных пунктов.

В свою очередь, в Погранслужбе страны не видят никаких законодательных запретов на строительство подобного рода заграждений, но отмечают, что сам процесс строительства был бы затруднительным и не позволил бы в должной мере защититься от наплыва мигрантов.

Опрошенные финскими СМИ эксперты тоже не очень благосклонно отнеслись к идее строительства стены на границе с Россией, поскольку на большей ее части отсутствует необходимая для этого инфраструктура.

В 2018 году Финляндия уже собиралась оградиться от России стеной, в связи с распространением африканской чумы свиней. Но и тогда идея не получила поддержки из-за той же проблемы отсутствия инфраструктуры. Кроме того, на ряде участков, общей продолжительностью около 100 километров, строительство ограждения физически невозможно в силу топографических особенностей местности.

Как сообщалось ранее, после нескольких дней безуспешных попыток прорвать границу некоторые мигранты решили более не испытывать судьбу и вернуться домой.

В то же время опрошенные "Телеграфом" эксперты выразили мнение, что миграционный кризис еще очень далек от завершения.