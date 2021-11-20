У Фінляндії порушили питання про огорожу на кордоні Росії

Реалізація ідеї може бути пов’язана з низкою труднощів.

У зв’язку з міграційною кризою на кордоні ЄС країни, які межують з Росією та Білоруссю, задумалися про будівництво додаткових загороджень, які ускладнять шлях для нелегалів до європейських країн. Серед них Польща, яка вже зіштовхнулася зі спробами прориву кордону, а також Литва та Естонія. Тепер же подібне питання порушилося й у Фінляндії.

Як повідомляє Yle, цю тему порушив колишній міністр внутрішніх справ країни Кай Мюккянен.

Він запропонував уряду розглянути питання щодо будівництва подібних огорож, на тлі зафіксованих спроб мігрантів із Близького Сходу прорватися до ЄС з території Білорусі. На його переконання, будівництво подібного роду стіни дозволило б мінімізувати ризики проникнення нелегалів до Фінляндії в обхід пропускних пунктів.

Своєю чергою, у Прикордонній службі країни не бачать жодних законодавчих заборон на будівництво таких загороджень, але зазначають, що сам процес будівництва був би важким і не дозволив би належним чином захиститися від напливу мігрантів.

Опитані фінськими ЗМІ експерти теж не дуже прихильно поставилися до ідеї будівництва стіни на кордоні з Росією, оскільки на більшій її частині відсутня необхідна для цього інфраструктура.

У 2018 році Фінляндія вже збиралася відгородитися від Росії стіною у зв’язку з поширенням африканської чуми свиней. Але й тоді ідея не отримала підтримки через ту саму проблему відсутності інфраструктури. Крім того, на низці ділянок, загальною тривалістю близько 100 кілометрів, будівництво огорожі фізично неможливе через топографічні особливості місцевості.

Як повідомлялося раніше, після кількох днів безуспішних спроб прорвати кордон деякі мігранти вирішили більше не випробовувати долю і повернутися додому.

Водночас опитані "Телеграфом" експерти висловили думку, що міграційна криза ще дуже далека від завершення.