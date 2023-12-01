Telegraph: Европа должна перевооружиться для победы над путиным, иначе она проиграет

Западные политики, в отличие от западных военных, пока не понимают, с кем они имеют дело

Если Европа хочет победить российского диктатора владимира путина, который вторгся в Украину, она должна перевооружиться и стать более организованной. В противном случае за счет расхлябанности западных стран пути выиграет войну в Украине, а все его преступления сойдут диктатору с рук.

Об этом пишет издание The Telegraph. Автор статьи, журналист Амброуз Эванс-Причард, предупреждает, что в случае победы путина доверие ко всем либеральным демократиям в мире будет жестко подорвано.

Бывший специалист по оборонному планированию Великобритании Ян Бонд сказал Причарду, что скорой победы Украины уже не будет – время для нее потеряно; поэтому Украину будут ждать опасные времена. Российский террористический режим увеличивает оборонный бюджет на 70% в 2024 году, в то время как европейские санкции не работают, а ценовой потолок на российскую нефть в 60 долларов – это фикция. Украина, со своей стороны, потеряла 30% экономики, большую часть тяжелой промышленности, 20% агропроизводственных мощностей.

"Запад ожидает, что страна будет вести наступательную кампанию против российских траншей и минных полей без прикрытия с воздуха, с неадекватным контрбатарейным огнем, противоминным оборудованием и средствами радиоэлектронной борьбы", – отметил Эванс-Причард.

Журналист критикует Европу, поскольку она сейчас, по его мнению, сталкивается с жестоким врагом, который планирует не только вернуть россии "царские границы" – то есть восстановить территории даже не СССР, а российской империи – но и захватить часть стран Евросоюза. Кремль не заинтересован в мирном урегулировании, он рассматривает Украину и ряд других европейских стран как искусственные образования, созданные врагами россии и не имеющие права на существование.

Ян Бонд подчеркивает, что именно поэтому нет никакого смысла заключать какие-либо договоры с путиным, поскольку безумный диктатор мгновенно нападет снова, как только почувствует, что он готов. А профессор Алан Райли считает, что война вообще пошла путину на пользу – теперь он может сколь угодно оправдывать репрессии против собственных граждан.

По мнению Райли, санкции Запада в действительности вообще не работают. Российский режим может импортировать все, что ему нужно через страны-прокладки – Турцию, Казахстан, Среднюю Азию. А еще в Кремле почувствовали вкус крови и считают, что Запад ослаб.

"Министерства обороны Европы это понимают. Есть ощущение страха, что ситуация может полностью выйти из-под контроля. Они знают, что необходимо масштабное перевооружение", – отметил эксперт.

Но, добавил Райли в беседе с Причардом, западные политики отказываются это понять. И это может в итоге обойтись Европе очень дорого.

Напомним, в США считают, что путин не заключит мир с Украиной, пока не узнает результаты выборов в США в ноябре 2024 года. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США на фоне опасений, что потенциальная победа бывшего президента Штатов Дональда Трампа может сократить поддержку Киева со стороны Запада.