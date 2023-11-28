"Диктатура путимона": сеть насмешили слова президента рф о войне за "свободу всего мира"

По словам Путина, россия сейчас борется за якобы более справедливое мироустройство

Президент россии владимир путин сделал очередной заявление о нападении на Украину. На этот раз диктатор сказал, что убивает украинцев потому, что "сражается за свободу всего мира".

Об этом он сказал во время выступления на Всемирном русском народном соборе. Примечательно, что лично там путин не присутствовал, а присоединился в режиме онлайн.

Российский президент заявил, что война против Украины — это битва за "суверенитет и справедливость". Более того, она носит "национально-освободительный характер". По словам путина, россияне в Украине отстаивают "благополучие и безопасность" своего народа, а также историческое право быть россией — "сильной, независимой державой, страной цивилизации".

"Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только россии, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас это видят — дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю — именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства", — сказал владимир путин.

Российский диктатор подчеркнул, что якобы без "суверенной и сильной россии" невозможен стабильный и прочный миропорядок. В сети с высказываниями путина не согласились и в особенности высмеяли часть про диктатуру гегемона. В комментариях отметили, что диктатором как раз является сам путин и что это его режиму грозит крах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как путин готовится к выборам на оккупированных территориях. Пропагандистам приказали усилить влияние на украинцев в оккупации.