Кулеба объявил бойкот заседанию ОБСЕ, куда прилетит Лавров. "Телеграф" узнал, почему его пустят в Европу

россия последовательно разрушает ОБСЕ

В Болгарии открыли воздушное пространство для самолета с министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым. Министерство иностранных дел Болгарии подтвердило предоставление соответствующего разрешения.

Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриел пояснила в комментарии "Телеграфу", почему ее страна предоставила разрешение для перелета Специального авиационного подразделения "Россия" с министром иностранных дел россии. Его полет, как известно, связан с участием российской делегации в 30 заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье (Северная Македония).

"Все понимают, насколько важна эта встреча в Скопье. Мы получили запрос от Северной Македонии, которая председательствует в ОБСЕ и является организатором заседания. Это разрешение временное и не означает снятия санкций с Лаврова и не распространяется на членов делегации, которые находятся под санкциями Евросоюза", — сказала Мария Габриэл корреспонденту "Телеграфа" на полях встречи глав МИД страна НАТО в Брюсселе.

Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриел

Глава МИД Северной Македонии объяснил в комментарии "Телеграфу", что решение пригласить Лаврова было вызвано необходимостью обеспечения деятельности ОБСЕ.

"Он летит не в Скопье, а летит в ОБСЕ", — объяснил мотивы приглашения Лаврова министр Буяр Османи.

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи

В заявлении на сайте МИД Болгарии также подчеркнули, что дипломатическое разрешение на полет временное. Оно будет действовать в течение 3 часов и 72 часов после назначенной даты и времени полета.

"Это разрешение предоставляется для участия в заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье министру иностранных дел россии Сергею Лаврову и подпадает под исключения из применения к нему режима санкций ЕС. Данное разрешение не распространяется на членов его делегации, которые также являются лицами под санкциями согласно действующим законодательством ЕС, о чем идет речь прямо в ответе болгарской стороны", — отметили в МИД Болгарии.

Как отреагировала Украина и страны Балтии

Украинская сторона уже отреагировала на такое решение. Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не будет участвовать в заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье 30 ноября — 1 декабря. Но это не отменяет участия Украины в заседании как такового.

"российская федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса. Прибегая к шантажу и открытым угрозам, рф систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Своевольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме этого, россия незаконно задержала троих украинцев — представителей ОБСЕ, находящихся в тюрьмах уже более 500 дней, россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих прихотей и агрессии. В таких условиях присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения россии в Украину будет лишь усугублять кризис, в который россия загнала ОБСЕ", — написал Николенко в Facebook.

Также Эстония, Литва и Латвия отказались от участия в заседании Совета министров ОБСЕ.

"Место Лаврова в суде, а не на встрече ОБСЕ", — сказал глава МИД Эстонии в Брюсселе, передает корреспондент "Телеграфа".

Следует отметить, что заседание Совета министров ОБСЕ в Скопье проходит на фоне обострения ситуации на Балканах. Об угрозе взрыва или новой войны в регионе недавно предостерег президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что новыми конфликтами, такими как война на Ближнем Востоке и потенциально на Балканах, кремль пытается отвлечь мировое внимание от войны в Украине.

Также следует отметить, что россия совместно с Беларусью добилась смены председательствующего в ОБСЕ. Вместо Эстонии, которая должна возглавить организацию в 2024 году, главам МИД рекомендовали поддержать кандидатуру Мальты. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи назвал это решение "компромиссным". Что касается Эстонии, россия и Беларусь использовали право вето, акцентировав на членство этой страны в НАТО. Мальта условно нейтральная страна, но она осудила российскую агрессию против Украины.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что 27 февраля 2022 27 стран ЕС, а также Великобритания, Канада, США и Япония закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.