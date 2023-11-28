Україна оголосила бойкот засіданню ОБСЄ, куди прилетить Лавров. "Телеграф" дізнався, чому його пустять до Європи

росія послідовно руйнує ОБСЄ

У Болгарії відкрили повітряний простір для літака з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим. Міністерство закордонних справ Болгарії підтвердило надання відповідного дозволу.

Міністерка закордонних справ Болгарії Марія Габрієл пояснила у коментарі "Телеграфу", чому її країна надала дозвіл для перельоту Спеціального авіаційного підрозділу "росія" з міністром закордонних справ росії. Його політ, як відомо, пов’язаний з участю російської делегації у 30-му засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Скоп’є (Північна Македонія).

"Усі розуміють, наскільки важливою є ця зустріч у Скоп’є. Ми отримали запит від Північної Македонії, яка головує в ОБСЄ і є організатором засідання. Цей дозвіл є тимчасовим і не означає зняття санкцій з Лаврова та не поширюється на членів делегації, які знаходяться під санкціями Євросоюзу", — сказала Марія Габрієл кореспонденту "Телеграфу" на полях зустрічі голів МЗС країна НАТО в Брюсселі.

Голова МЗС Північної Македонії пояснив в коментарі "Телеграфу", що рішення запросити Лаврова було викликано необхідністю забезпечення діяльності ОБСЄ.

"Він летить не в Скоп'є, а летить до ОБСЄ", — пояснив мотиви запрошення Лаврова міністр Буяр Османі.

У заяві на сайті МЗС Болгарії також наголосили, що дипломатичний дозвіл на політ є тимчасовим. Він буде діяти протягом 3 годин до та 72 годин після призначеної дати та часу польоту.

"Цей дозвіл надається для участі в засіданні Ради міністрів ОБСЄ в Скоп'є міністру закордонних справ рф Сергію Лаврову і підпадає під винятки із застосування щодо нього режиму санкцій ЄС. Наданий дозвіл не поширюється на членів його делегації, які також є особами під санкціями згідно з чинним законодавством ЄС, про що прямо йдеться у відповіді болгарської сторони", — зауважили у МЗС Болгарії.

Як відреагувала Україна

Українська сторона вже відреагувала на таке рішення. Спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не братиме участі в засідання Ради міністрів ОБСЄ в Скоп'є 30 листопада — 1 грудня.

"російська федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, рф систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, росія незаконно затримала трьох українців — представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії. За таких умов присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення росії до України лише посилюватиме кризу, в яку росія загнала ОБСЄ", — написав Ніколенко в Facebook.

Варто зазначити, що засідання Ради міністрів ОБСЄ у Скоп’є відбувається на фоні загострення ситуації на Балканах. Про загрозу вибуху або й нової війни в регіоні нещодавно застерігав президент України Володимир Зеленський. Він підкреслював, що новими конфліктами — такими як війна на Близькому Сході та потенційно на Балканах — кремль намагається відволікти світову увагу від війни в Україні.

Також варто зазначити, що росія спільно з Білоруссю домоглась зміни головуючого в ОБСЄ. Замість Естонії, яка мала очолити організацію у 2024 році, головам МЗС рекомендували підтримати кандидатуру Мальти. Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі назвав це рішення "компромісним". Щодо Естонії росія та Білорусь використали право вето, акцентувавши на членство цієї країни в НАТО. Мальта є умовно нейтральною країною, але вона засудила російську агресію проти України.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що 27 лютого 2022 року 27 країн ЄС, а також Великобританія, Канада, США та Японія закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній.