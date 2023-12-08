Готуйтеся до війни самостійно: експерт пояснив, чому Європі не варто розраховувати на США

Якщо США зав'язне у війні з Китаєм на Тихому океані, російські терористи за підтримки Пекіна спробують напасти на НАТО

Країни Європи повинні самостійно готуватися до можливої війни проти росії та збільшувати інвестиції у виробництво боєприпасів. Європа не повинна залишитися безпорадною у тому випадку, якщо США попри свої зобов'язання союзника не зможуть надати ефективне посилення європейським збройним силам.

Про це сказано у звіті Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI). Зокрема професор Джастін Бронк, старший науковий співробітник з авіації та технологій у галузі військових наук в RUSI, зазначив, що НАТО повинен протидіяти спробам росії використати можливе зіткнення між США та Китаєм у кінці 2020-х років, як привід порушити статтю 5 та напасти на членів Альянсу.

Бронк підкреслив, що зараз союзники стурбовані необхідністю підтримки України. Але це більш короткострокові проблеми, які відвертають політичну та громадську увагу від справді великої біди – серйозний конфлікт може статися найближчими роками.

"Простіше кажучи, росія зараз перевела свою економіку на військову основу. Виробництва в США недостатньо для поповнення власних запасів і задоволення потреб України, а європейські країни намагаються впоратися зі все більш небезпечною ситуацією, використовуючи нестійку оборонну і промислову позицію в мирний час", – нагадав він.

За словами Бронка, Китай став для США дуже серйозним супротивником. Американські військові все частіше стикаються в Індо-Тихоокеанському регіоні із китайськими загрозами, які вони не зуміли б подолати під час війни. Це означає, що у випадку американо-китайської війни США ризикують зав'язнути на Тихому океані, а Європа залишиться вразливою для військової агресії з боку росії – причому останню, скоріше за все, підтримає Китай.

Водночас серед членів НАТО тільки Польща змогла зробити необхідні оборонні інвестиції, які давали б країні змогу ефективно відбиватися від можливого вторгнення російських терористів. Інші європейські країни плани збільшення оборонних витрат раз за разом провалюють.

Тому для стримування цієї загрози європейські країни повинні визнати, що США не зуміють забезпечити їхню оборону у разі необхідності – та терміново почати активно інвестувати у значне збільшення оборонних можливостей. Можливість виробляти велику кількість артилерійських боєприпасів, запасних частин і ракет ППО не тільки дасть Європі можливість підтримувати Україну, яка захищається проти російської навали, але й дозволить поповнити небезпечно виснажені європейські запаси.

Раніше "Телеграф" писав, що Німецька рада з міжнародних відносин (DGAP) попередила, що росія може напасти на країни Балтії, а бойові дії можуть тривати на території самого НАТО вже через 6-10 років.

Також протягом кількох останніх днів сторінками світових ЗМІ пробігла паніка — стали з'являтися статті, де проговорюються різні ситуації, у тому числі що буде у разі поразки України. Так, Economist припускає, що путін може перемогти в України, а Захід робить недостатньо, щоб його зупинити, а The Telegraph попередив, що Європа повинна переозброїтися для перемоги над російським диктатором. Тому "Телеграф" копнув зраду детальніше та розповідає, які настрої нині на Заході.