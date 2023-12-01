Змовилися? У західних ЗМІ шквал паніки про поразку від путіна, що відбувається

Європу закликають активніше допомагати Україні і нарощувати зброю самій також

Протягом кількох останніх днів сторінками світових ЗМІ пробігла паніка — стали з'являтися статті, де проговорюються різні ситуації, у тому числі що буде у разі поразки України. Так, Economist припускає, що путін може перемогти в України, а Захід робить недостатньо, щоб його зупинити, а The Telegraph попередив, що Європа повинна переозброїтися для перемоги над російським диктатором. Тому "Телеграф" копнув зраду детальніше та розповідає, які настрої нині на Заході:

Economist про "перемогу путіна"

Видання The Economist опублікував статтю із заголовком, який може увігнати в холодний піт: "Схоже, путін виграє війну в Україні — але це поки що". Але спокійно — це лише заклик до Заходу бути активніше.

Мовляв, вперше виглядає на те, ніби путін може перемогти. Він намагався підірвати переконання Заходу, що Україна може вийти з війни як квітуча європейська демократія:

"Захід міг би зробити набагато більше, щоб розчарувати путіна. Він міг би розгорнути промислові та фінансові ресурси, які затьмарюють російські. Однак фаталізм, самовдоволення та шокуюча відсутність стратегічного бачення стають на заваді, особливо в Європі. Захід має терміново позбутися летаргії", — пише Economist.

"Схоже, путін виграє війну в Україні - але це поки що".

Секрет у витримці, а не у завоюванні території. Війна може тривати багато років.

У 2024 році рф матиме сильніші позиції — ще більше дронів і снарядів, також розробила тактику радіоелектронної боротьби, а путін і далі дозволятиме жахливі втрати серед солдатів рф.

— ще більше дронів і снарядів, також розробила тактику радіоелектронної боротьби, а путін і далі дозволятиме жахливі втрати серед солдатів рф. Підтримка з-за кордону: БПЛА з Ірану й снаряди з КНДР. Туреччина і Казахстан стали каналами для товарів, які живлять російську військову машину. Схема обмеження російських нафтових доходів зазнала невдачі — ціна Urals 64 долари, що більше майже на 10% з початку 2023 року.

БПЛА з Ірану й снаряди з КНДР. Туреччина і Казахстан стали каналами для товарів, які живлять російську військову машину. Схема обмеження російських нафтових доходів зазнала невдачі — ціна Urals 64 долари, що більше майже на 10% з початку 2023 року. Західні уряди наполягають на своїй відданості Україні, але є сумніви . Якщо Дональда Трампа оберуть президентом, Америка може раптово взагалі припинити постачання зброї.

на своїй відданості Україні, . Якщо Дональда Трампа оберуть президентом, Америка може раптово взагалі припинити постачання зброї. Європі слід готуватися до зменшення американської допомоги, хто б не був у Білому домі. Але лідери поводяться так, ніби Байден керуватиме завжди.

Але лідери поводяться так, ніби Байден керуватиме завжди. Сподіватися, що його режим путіна впаде, немає сенсу . росія переозброїться і матиме бойовий досвід .

. . Планування оборони Європи має бути розроблено таким чином, щоб путін не відчув її слабкість.

Найкращим способом стримати путіна було б продемонструвати підтримку Україні. Зброя має значення, особливо ППО та ракети великої дальності для ударів по російських лініях постачання . Для США важливо схвалити транш допомоги. Потрібно працювати над збільшенням потужностей західних виробників зброї .

та для ударів по . Для США важливо схвалити транш допомоги. Потрібно працювати над . Політична стратегія Європи — путін напав на Україну, щоб зупинити євроінтеграцію. У відповідь Європа має подвоїти зусилля — пообіцяти Києву гроші та вступ до ЄС.

Європейські лідери не визнають розміру завдання і це дурість. Вони можуть не зацікавлені у війні, але війна зацікавлена ​​в них.

Telegraph про можливий "програш Європи"

Європа має переозброїтися та стати більш організованою, бо інакше — користуючись з розхлябаності західних країн путін виграє війну в Україні, а всі його злочини зійдуть диктатору з рук, попереджає журналіст Telegraph Амброуз Еванс-Прічард. У разі перемоги путіна довіру до усіх ліберальних демократій у світі буде жорстко підірвано. Також він написав:

швидкої перемоги України вже не буде – час для неї втрачено;

тому на Україну чекатимуть небезпечні часи.

росія збільшує оборонний бюджет на 70% у 2024 році, тоді як європейські санкції не працюють, а цінова стеля на російську нафту у 60 доларів – це фікція.

Україна зі свого боку втратила 30% економіки, більшу частину важкої промисловості, 20% агровиробничих потужностей.

"Європа потребує масового переозброєння, щоб перетривати путіна в Україні"

Захід очікує, що Україна вестиме наступ без прикриття з повітря, з неадекватним контрбатарейним вогнем, протимінним обладнанням і засобами радіоелектронної боротьби.

Європа стикається з жорстоким ворогом, який планує не тільки відновити території російської імперії – але й захопити частину країн Євросоюзу.

кремль не зацікавлений у мирному врегулюванні, він розглядає Україну і низку інших європейських країн, як штучні утворення, які створені ворогами росії та не мають права на існування.

Немає сенсу укладати будь-які договори із путіним, оскільки божевільний диктатор миттєво нападе знову, як тільки відчує, що він готовий.

The Times

Журнал Times взагалі попередив, що росія може змести безладні європейські збройні сили. Видання цитує професора військової історії Зенке Нейтцеля, який попереджає, що Європа не готова до війни з росією і може бути "змита" подібно до того, як Священну Римську імперію (те, що зараз є Німеччиною) було зруйновано Наполеоном.

На конференції високого рівня оборони в Берліні кілька німецьких генералів також припустили, що НАТО, можливо, не зможе виграти "першу битву" у разі агресії на Сході Європи, оскільки їй буде складно переправити достатню кількість військ та техніки досить швидко.

"росія може змести європейські безладні збройні сили"

Нейтцель назвав європейську логістику "кошмаром" і заявив, що Німеччині потрібно щонайменше 15 років, щоб підготуватися до війни.

"Якщо наші збройні сили збираються воювати, вони загинуть без безпілотників, без протиповітряної оборони, без достатнього постачання. Чи достатньо зрозуміле наше послання? Вони вмиратимуть, і це ваша відповідальність", – сказав він на Берлінській конференції з безпеки.

Заяви

Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країни Європи мають зміцнювати свої збройні сили, щоб бути "готовими до бою".

"Ми, європейці, повинні активізуватися, побудувати надійну європейську оборону і зміцнити нашу позицію як ключового стовпа в межах НАТО", – заявила вона.

Вона зазначила, що на території ЄС не було воєн, тому для країн членство у Євросоюзі є "водночас нагородою і обіцянкою миру та стабільності". Мовляв, щоб так і залишилось, вони повинні діяти зараз. Європа повинна заново навчитись стримувати.

"Ми повинні зробити довгострокові, структурні інвестиції у зміцнення наших збройних сил. Ми повинні бути "готовими до бою", – підкреслила Оллонгрен.

А трохи раніше начальник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк попередив, що у НАТО закінчується час та закликав готувати "військовий Шенген" для швидкого переміщення військ у Європі на випадок можливого протистояння росії.

"У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи або війни. Ми маємо бути на крок попереду. Ми повинні підготувати театр військових дій задовго до того, як буде застосована стаття 5 (Вашингтонського договору про колективну оборону)", — підсумував генерал-лейтенант.

Раніше "Телеграф" писав, що Німецька рада з міжнародних відносин (DGAP) попередила, що росія може напасти на країни Балтії, а бойові дії можуть тривати на території самого НАТО вже через 6—10 років.