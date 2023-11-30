НАТО чекає від України трьох реформ, але гарантій вступу немає досі

У НАТО озвучили, які зміни хочуть від України перед вступом до Альянсу

На засіданні Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС озвучили три реформи, які Україні потрібно провести найближчим часом. Це наблизить країну до членства в Північноатлантичному Альянсі.

Про це повідомив оглядач Володимир Кравченко, передає ZN.UA. За його словами, одна з головних вимог – викоренити корупцію.

"Загалом завдяки своїй компактності та конкретності адаптована Річна національна програма на 2024 рік виглядає значно краще, ніж подібні документи, розроблені українською стороною у попередні роки", — сказав аналітик.

Так, у НАТО дали три рекомендації Україні:

Провести реформу держуправління з огляду на демократичні цінності, права людини та різних меншин, свободу друку, верховенство права тощо. Крім того, варто приділити особливу увагу боротьбі з корупцією на всіх рівнях, у тому числі з наданням повноважень незалежним антикорупційним органам;

Змінити систему управління та командування, підігнати її під стандарти НАТО;

Поліпшити системи оборонного планування та управління. Для цього необхідно запровадити нову практику боротьби з корупцією та впровадити стандарти НАТО. Крім того, слід реформувати оборонно-промисловий комплекс України, а також систему закупівель у секторі безпеки та оборони.

Але ці реформи у разі успіху не є 100% гарантією вступу України до НАТО.

"Наш вступ до Альянсу також не залежить від того, чи озвучать формальне запрошення Києва на Вашингтонському саміті. Рішення про прийом є політичним. В українській столиці це розуміють. Але в Україні потребують як символів, так і "канатів", які будуть міцно пов’язувати нашу країну та НАТО", — підкреслив Кравченко.

Насправді ж для України головною є подальша військова допомога союзників.

Нагадаємо, що США надіслали Україні офіційну ноту з приводу корупції. Країна-союзник натякнула, що надмірна кількість хабарів та привласнень державних грошей може негативно позначитися на подальшій фінансовій допомозі.

Щодо вступу України до НАТО, то президент країни Володимир Зеленський висловив сумнів щодо цього. За його словами, Україна продовжуватиме робити все, що від неї залежить у цьому питанні, але пріоритет сьогодні — закінчення війни.

Також "Телеграф" розповідав про те, що для вступу до ЄС Україні потрібно виконати ще чотири вимоги Євросоюзу. Серед них – боротьба з корупцією.