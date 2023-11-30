Зеленський не впевнений, що Україна буде членом НАТО

Президент наголосив, що зараз важливо завершити війну таким чином, щоб вона не повторилася

Глава держави Володимир Зеленський не впевнений, що Україна стане членом Північноатлантичного Альянсу. При цьому влада продовжує впроваджувати стандарти НАТО і намагається забезпечити безпеку країни на найвищому рівні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив під час спілкування з миколаївськими студентами 29 листопада.

"А як воно буде, ми точно не знаємо, тому що це життя і це росія. І точно вам ніхто не скаже. І чи будемо ми в НАТО. Або ми не будемо в НАТО. Ми хочемо, з нашого боку, ми повинні зробити все, щоб наша безпека була на найвищому рівні. Я вважаю, що ми йдемо до цього, йдемо за НАТОвськими стандартами, розробляємо і свої стандарти ", — зазначив президент.

Володимир Зеленський ще раз наголосив на тому, що Україна зараз бореться з окупантами та звільняє свої землі від загарбників. Одне з головних завдань влади, за його словами, завершити війну таким чином, щоб вона не повторилася.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в НАТО зробили невтішний прогноз щодо термінів завершення війни в Україні.