Зеленский не уверен, что Украина будет членом НАТО

Президент акцентировал, что сейчас важно завершить войну, так чтобы она не повторилась

Глава государства Владимир Зеленский не уверен, что Украина станет членом Североатлантического Альянса. При этом власти продолжают внедрять стандарты НАТО и пытаются обеспечить безопасность страны на наивысшем уровне.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал во время общения с николаевскими студентами 29 ноября.

"А как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО. Мы хотим, с нашей стороны мы должны сделать все, чтобы наша безопасность была на наивысшем уровне. Я считаю, что мы идем к этому, идем по НАТОвским стандартам, разрабатываем и свои стандарты", — отметил президент.

Владимир Зеленский еще раз акцентировал внимание на том, что Украина сейчас борется с оккупантами и освобождает свои земли от захватчиков. Одна из главных задач власти, по его словам, завершить войну, так чтобы она не повторилась.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в НАТО сделали неутешительный прогноз по срокам завершения войны в Украине.