"Война" Безуглой с Залужным: в НАТО высказались по поводу плана, "которого нет"

Западные партнеры Украины считают планирование ВСУ эффективным

Высказывания украинских политиков о том, что у командования Вооруженных сил Украины нет плана достижения военных целей, не соответствуют действительности. Такое заявление на брифинге в Брюсселе сделал военный чиновник Альянса.

Как пишет "Европейская правда", генерал НАТО общался с журналистами на условиях анонимности. Он отметил, что партнеры Украины не навязывают ВСУ конкретного подхода в ведении войны.

По словам генерала, партнеры считают, что ВСУ более эффективно определяют планирование самостоятельно, а задача союзников – поддерживать Украину, предоставляя необходимое вооружение. В то же время представитель Альянса опроверг предположения, которые раздаются от отдельных политиков в Украине, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "нет плана".

"То, как генерал Залужный описал ситуацию — точно. Но в то же время, когда президент Зеленский говорит, что продвижение не достаточно быстрое — это тоже правда. Но в то же время Залужный не утверждал, что у него нет плана. Потому что у него есть план! Но воплощение этого плана – сложнейшая задача, даже с той поддержкой, которую Запад оказывает Украине", – отметил он.

Кроме того, генерал подчеркнул важность отдельных успешных операций ВСУ. "То, что им удалось достичь такого на Черном море — доказывает, что Украина чрезвычайно успешная и имеет план достижения успеха", - заявил он.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Марианна Безуглая призвала главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного ответить на ее обвинения.