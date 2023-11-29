"Війна" Безуглої з Залужним: у НАТО висловилися щодо плану, "якого нема"

Західні партнери України вважають планування ЗСУ ефективним

Висловлювання українських політиків про те, що командування Збройних сил України не має плану досягнення воєнних цілей, не відповідають дійсности. Таку заяву на брифінгу в Брюсселі зробив військовий-високопосадовець Альянсу.

Як пише "Європейська правда", генерал НАТО спілкувався з журналістами на умовах анонімності. Він наголосив, що партнери України не нав’язують ЗСУ конкретного підходу у веденні війни.

За словами генерала, партнери вважають, що ЗСУ ефективніше визначають планування самостійно, а задача союзників – підтримувати Україну, надаючи необхідне озброєння. Водночас представник Альянсу заперечив припущення, які лунають від окремих політиків в Україні, що у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "нема плану".

"Те, як генерал Залужний описав ситуацію – є точним. Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким – це також правда. Але водночас Залужний не стверджував, що у нього нема плану. Бо у нього є план! Але втілення цього плану – надзвичайно складна задача, навіть з тією підтримкою, яку Захід надає Україні", – зазначив він.

Крім того, генерал підкреслив важливість окремих успішних операцій ЗСУ. "Те, що їм вдалося досягти такого на Чорному морі – доводить, що Україна надзвичайно успішна і має план для досягнення успіху", – заявив він.

Нагадаємо, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла закликала головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного відповісти на її звинувачення.