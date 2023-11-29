"Війна" Безуглої з Залужним: у НАТО висловилися щодо плану, "якого нема"
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Західні партнери України вважають планування ЗСУ ефективним
Висловлювання українських політиків про те, що командування Збройних сил України не має плану досягнення воєнних цілей, не відповідають дійсности. Таку заяву на брифінгу в Брюсселі зробив військовий-високопосадовець Альянсу.
Як пише "Європейська правда", генерал НАТО спілкувався з журналістами на умовах анонімності. Він наголосив, що партнери України не нав’язують ЗСУ конкретного підходу у веденні війни.
За словами генерала, партнери вважають, що ЗСУ ефективніше визначають планування самостійно, а задача союзників – підтримувати Україну, надаючи необхідне озброєння. Водночас представник Альянсу заперечив припущення, які лунають від окремих політиків в Україні, що у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "нема плану".
"Те, як генерал Залужний описав ситуацію – є точним. Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким – це також правда. Але водночас Залужний не стверджував, що у нього нема плану. Бо у нього є план! Але втілення цього плану – надзвичайно складна задача, навіть з тією підтримкою, яку Захід надає Україні", – зазначив він.
Крім того, генерал підкреслив важливість окремих успішних операцій ЗСУ. "Те, що їм вдалося досягти такого на Чорному морі – доводить, що Україна надзвичайно успішна і має план для досягнення успіху", – заявив він.
Нагадаємо, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла закликала головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного відповісти на її звинувачення.