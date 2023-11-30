НАТО ждет от Украины трех реформ, но гарантий вступления нет до сих пор

В НАТО озвучили, каких изменений хотят от Украины перед вступлением в Альянс

На заседании Совета Украина-НАТО на уровне глав МИД озвучили три реформы, которые Украине нужно провести в ближайшее время. Это приблизит страну к членству в Североатлантическом Альянсе.

Об этом сообщил ский обозреватель Владимир Кравченко, передает ZN.UA. По его словам, одно из главных требований — искоренить коррупцию.

"В целом благодаря своей компактности и конкретности адаптированная Годовая национальная программа на 2024 год выглядит значительно лучше, чем подобные документы, разработанные украинской стороной в предыдущие годы", — сказал аналитик.

Так, в НАТО дали три рекомендации Украине:

Провести реформу госуправления, учитывая демократические ценности, права человека и различных меньшинств, свободу печати, верховенство права и так далее. Кроме того, стоит уделить особое внимание борьбе с коррупцией на всех уровнях, в том числе с предоставлением полномочий независимым антикоррупционным органам;

Изменить систему управления и командования, подогнать ее под стандарты НАТО;

Улучшить системы оборонного планирования и управления. Для этого нужно ввести новую практику по борьбе с коррупцией и внедрить стандарты НАТО. Кроме того, следует реформировать оборонно-промышленный комплекс Украины, а также систему закупок в секторе безопасности и обороны.

Но эти реформы в случае успеха не являются 100% гарантией для вступления Украины в НАТО.

"Наше вступление в Альянс также не зависит от того, озвучат ли формальное приглашение Киева на Вашингтонском саммите. Решение о приеме является политическим. В украинской столице это понимают. Но в Украине нуждаются как в символах, так и в "канатах", которые будут прочно связывать нашу страну и НАТО", — подчеркнул Кравченко.

На практике же для Украины главной является дальнейшая военная помощь союзников.

Напомним, что США направили Украине официальную ноту по поводу коррупции. Страна-союзник намекнула, что чрезмерное количество взяток и присвоений государственных денег может негативно сказаться на дальнейшей финансовой помощи.

Что касается вступления Украины в НАТО, то президент страны Владимир Зеленский выразил сомнение на этот счет. По его словам, Украина продолжит делать все, что от нее зависит в этом вопросе, но приоритет сегодня — окончание войны.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что для вступления в ЕС Украине нужно выполнить еще четыре требования Евросоюза. Среди них и борьба с коррупцией.