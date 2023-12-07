"Це божевілля". Допомога Україні від союзників впала до рекордного рівня, наскільки все серйозно

Зараз сума менша на 87%

На тлі тривожних новин із Сенату США, де Україні знову заблокували допомогу, німецький науково-дослідний інститут опублікував свіжу тривожну звістку — виявилося, що допомога Києву від партнерів впала до рекордно низького рівня вперше з січня 2022 року. Так, Кільський інститут світової економіки стверджує, що із 42 країн-донорів лише 20 надали нові пакети допомоги за останні 3 місяці, що є найменшою їхньою активністю з початку війни.

Отримали на 87% менше

У Кільському інституті світової економіки з'ясували, що нові партії допомоги з серпня по жовтень 2023 року були скромними. Вартість нових пакетів склала лише 2,11 мільярда євро, що на 87% менше порівняно з тим самим періодом 2022 року (а це 16 млрд євро) та є найнижчим показником із січня 2022 року.

Зараз Україна все більше покладається на допомогу США, Німеччини, країн Північної та Східної Європи, які продовжують надавати як фінансову допомогу, так і важливе озброєння. Основною групою активних партнерів України залишилися Хорватія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Швейцарія, а також країни НАТО, такі як Канада та Велика Британія.

Директор дослідницького центру Кільського інституту Крістоф Требеш заявив, що цифри підтверджують враження про більш невпевнену позицію партнерів в останні місяці, а враховуючи невизначеність щодо подальшої допомоги від США, Україні залишається лише сподіватися, що ЄС зрештою ухвалить свій давно обіцяний пакет допомоги на 50 мільярдів євро.

"Подальша відстрочка однозначно зміцнить позиції путіна", — зазначив він.

Аналітики зазначають, що прогнозувати щось поки не має сенсу, оскільки надання Україні допомоги від Євросоюзу ще остаточно не затверджено, а допомога зі США скорочується.

Це божевілля. Заяви політиків

Тимчасом президент США Джо Байден назвав перспективу припинення допомоги України божевільною.

"Нездатність підтримати Україну – це просто божевілля. Це суперечить інтересам США", – сказав Байден, додавши, що збирається розв'язати це питання.

Видання The New York Times пише, що голосування в Сенаті стало приголомшливим нагадуванням про те, наскільки глибоко доля України пов’язана з допомогою союзників. Хоча Байден неодноразово обіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". А Кремль швидко вхопився за голосування як за доказ відсутності рішучості Заходу. Хоча видання звертає увагу на невеликі оптимістичні сигнали: Норвегія та Великобританія оголосили у вівторок про створення коаліції на підтримку України. А Японія оголосила про надання додаткової допомоги в розмірі 1 мільярда доларів. Протягом останніх тижнів купа європейських лідерів відвідала Київ, щоб пообіцяти мільярди доларів військової допомоги. Німеччина оголосила минулого місяця, що планує подвоїти свою підтримку до 8,5 мільярда доларів у 2024 році

Глава МЗС Британії Девід Кемерон попередив, що якщо не зупинити Путіна в Україні, він, так би мовити, "повернеться за добавкою" і в майбутньому від його дій постраждає Велика Британія.

"Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів в кінцевому підсумку руйнує британські інтереси та коштує британцям життя", — підкреслив Кемерон.

Він підкреслив, що Британія повинна зрозуміти, як змінився світ. Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу в колишній стан.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський востаннє висловлювався щодо в інтерв'ю агенції AP, де він сказав, що Захід так і не надав у повному обсязі всіх озброєнь, необхідних для швидкого контрнаступу. Мовляв, до початку літнього наступу приїхала лише частина з 300 танків, 600 бронемашин і 500 гаубиць, про які просив головнокомандувач Валерій Залужний.

А одразу після провального голосування в Сенаті секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у незалежності від того, хто, де і як проголосував у будь-якій країні світу українці не припинять захищати свою державу:

"Ми не відмовимося від жодного клаптика нашої землі та не пробачимо жодного вбитого або скаліченого. Ми зосередимося, зробимо висновки, перезарядимо зброю і будемо далі нищити російську потвору. З кожним днем, з кожним важким, але потрібним уроком, ми дорослішаємо та стаємо більш міцними. Ми зрозуміли, що не зважаючи на людський прогрес у світі, знову головним пріоритетом стає сила, і тому Сили оборони України є і залишаються нашим найкращим гарантом безпеки, надійною страховкою від загрози стати заручниками мінливої політичної конʼюнктури та невиконання взятих міжнародних безпекових зобовʼязань", — сказав він.

Як писав "Телеграф", попри блокування законопроєкту про допомогу Київ вже звернувся до США зі списком озброєнь, які потрібні Збройним силам на наступний рік. Цей список охоплює низку позицій – більше систем протиповітряної оборони, винищувачі кількох типів, безпілотники та бойові вертольоти.