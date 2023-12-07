"Это безумие". Помощь Украине от союзников упала до рекордного уровня, насколько все серьезно

Теперь сумма меньше на 87%

На фоне тревожных новостей из Сената США, где Украине снова заблокировали помощь, немецкий научно-исследовательский институт опубликовал свежую зловещую весть — оказалось, что помощь Киеву от партнеров упала до рекордно низкого уровня впервые с января 2022 года. Так, Кильский институт мировой экономики утверждает, что из 42 стран-доноров только 20 предоставили новые пакеты помощи за последние 3 месяца, что является наименьшей их активностью с начала войны.

Получили на 87% меньше

В Кильском институте мировой экономики выяснили, что новые партии помощи с августа по октябрь 2023 были скромными. Стоимость новых пакетов составила всего 2,11 миллиарда евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года (а это 16 млрд евро) и является самым низким показателем с января 2022 года.

Сейчас Украина все больше полагается на помощь США, Германии, стран Северной и Восточной Европы, которые продолжают оказывать как финансовую помощь, так и важное вооружение. Основной группой активных партнеров Украины остались Хорватия, Финляндия, Германия, Ирландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария, а также страны НАТО, такие, как Канада и Великобритания.

Директор исследовательского центра Кильского института Кристоф Требеш заявил, что цифры подтверждают впечатление о более неуверенной позиции партнеров в последние месяцы, а учитывая неопределенность дальнейшей помощи от США, Украине остается лишь надеяться, что ЕС в конце концов примет свой давно обещанный пакет помощи на 50 миллиардов евро.

"Дальнейшая отсрочка однозначно укрепит позиции путина", — отметил он.

Аналитики отмечают, что прогнозировать что-то пока нет смысла, поскольку оказание Украине помощи от Евросоюза еще окончательно не утверждено, а помощь из США сокращается.

Это безумие. Заявления политиков

В то же время президент США Джо Байден назвал перспективу прекращения помощи Украины безумной.

"Неспособность поддержать Украину – это просто безумие. Это противоречит интересам США", – сказал Байден, добавив, что собирается решить этот вопрос.

Издание The New York Times пишет, что голосование в Сенате стало потрясающим напоминанием о том, как глубоко судьба Украины связана с помощью союзников. Хотя Байден неоднократно обещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". А Кремль быстро ухватился за голосование как за доказательство отсутствия решимости Запада. Хотя издание обращает внимание на небольшие оптимистичные сигналы: Норвегия и Великобритания объявили во вторник о создании коалиции в поддержку Украины. А Япония объявила о предоставлении дополнительной помощи в размере 1 миллиарда долларов. В последние недели куча европейских лидеров посетила Киев, чтобы пообещать миллиарды долларов военной помощи. Германия объявила в прошлом месяце, что планирует удвоить свою поддержку до 8,5 миллиарда долларов в 2024 году

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон предупредил, что если не остановить Путина в Украине, он "вернется за добавкой" и в будущем от его действий пострадает Великобритания.

"Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой. И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном счете разрушает британские интересы и стоит британцам жизни", — подчеркнул Кэмерон.

Он подчеркнул, что Великобритания должна понять, как изменился мир. Нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в прежнее состояние.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз высказывался в интервью агентству AP, где он сказал, что Запад так и не предоставил в полном объеме все вооружения, необходимые для быстрого контрнаступления. Мол, к началу летнего наступления приехала только часть из 300 танков, 600 бронемашин и 500 гаубиц, о которых просил главнокомандующий Валерий Залужный.

А сразу после провального голосования в Сенате секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что независимо от того, кто, где и как проголосовал в любой стране мира украинцы не прекратят защищать свое государство:

"Мы не откажемся ни от одного клочка нашей земли и не простим ни одного убитого или искалеченного. Мы сосредоточимся, сделаем выводы, перезарядим оружие и будем дальше уничтожать русское чудовище. "Мы поняли, что, несмотря на человеческий прогресс в мире, снова главным приоритетом становится сила, и поэтому Силы обороны Украины являются и остаются нашим лучшим гарантом безопасности, надежной страховкой от угрозы стать заложниками меняющейся политической конъюнктуры и невыполнение взятых международных обязательств безопасности", — сказал он.

Как писал "Телеграф", несмотря на блокирование законопроекта о помощи Киев уже обратился в США со списком вооружений, которые нужны Вооруженным силам на следующий год. Этот список включает в себя ряд позиций – больше систем противовоздушной обороны, истребители нескольких типов, беспилотники и боевые вертолеты.