Украина предоставила США список нужного вооружения: что нужно от Вашингтона

Украина хочет получить очень много вооружения, часть его в дефиците в самих США

Несмотря на то, что Сенат США не проголосовал за пакет с финансированием дополнительной помощи для Украины, Киев уже обратился в США со списком вооружений, необходимых Вооруженным силам на следующий год. Этот список включает в себя ряд позиций – больше систем противовоздушной обороны, истребители нескольких типов, беспилотники и боевые вертолеты.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось издание.

Список нужного вооружения американским представителям передали официальные лица Министерства обороны Украины во время заседания в Вашингтоне 6 декабря. Список, отмечает издание, достаточно исчерпывающий – в нем есть запрос как на дополнительные системы из уже имеющихся на складах ВСУ (танки M1 Abrams, артиллерия стандарта НАТО в 155 мм), так и беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS, запросы на которые Украина неоднократно предоставляла в прошлом.

Кроме того, в списке есть ряд новых позиций. Так, Украина просит предоставить в ее распоряжение самолеты Boeing C-17 Globemaster и Lockheed Martin C-130 Super Hercules – это большие грузовые самолеты для перевозки большого количества солдат, грузов или тяжелой техники.

В список попали ударные вертолеты Boeing AH-64 Apache, военно-транспортные Sikorsky UH-60 Black Hawk, истребители F-16 Fighting Falcon и F-18 Hornet. А еще в списке – три типа беспилотников General Atomics, включая новейший MQ-9B SkyGuardian. Вишенкой на торте стало желание Украины получить новейшую американскую систему противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Ранее "Телеграф" писал, что в Пентагоне назвали оставшуюся сумму для помощи Украине. Она не увеличится, пока соответствующее решение не примет Конгресс.

Если американские конгрессмены до конца 2023 года не смогут выделить финансовую помощь Украине, то официальному Киеву придется сокращать бюджетные расходы. Об этом заявила председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Роксолана Пидласа.