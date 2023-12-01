Нехватка оружия, предупреждение США и невозможность уйти с поста: главное из интервью Зеленского АР

Журналисты узнали у Зеленского о состоянии дел в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью популярном информагенству Associated Press, в котором, в частности, прокомментировал контрнаступление ВСУ, помощь союзников и ситуацию на фронте.

"Телеграф" собрал все основные заявления, которые сделал Владимир Зеленский. Узнать о них вы можете в нашем материале.

О новом этапе войны

"У нас новая фаза войны, и это факт… Зима в целом — это новый этап войны".

О результатах контрнаступления

"Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт…

Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй (лучшей) армией в мире, я доволен… Мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и не могу слишком сильно жаловаться".

О нехватке оружия от союзников

"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться… Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что нам принадлежит".

Об увеличении производства оружия в Украине

Зеленский сосредоточен на следующем этапе — увеличении внутреннего производства вооружений. Он надеется на то, что западные союзники, включая США, предложат ему выгодные кредиты и контракты для достижения этой цели.

"Это выход… ничто не пугает россию больше, чем самодостаточная в военном отношении Украина… Дайте нам эти возможности, и мы будем строить… Какие бы усилия и время это ни потребовало, мы сделаем это, и сделаем это очень быстро".

О том, что события в Израиле отвлекают мир от Украины

"Мы уже видим последствия смещения (внимания) международного сообщества из-за трагедии на Ближнем Востоке. Только слепой этого не узнает… нам нужно бороться за внимание к полномасштабной войне. Мы не должны позволить людям забыть о войне здесь".

О голосах в США против масштабной помощи Украине

"Выбор американцев — это выбор американцев, но помогая Украине, американцы также помогают себе… В случае с Украиной, если устойчивость сегодня потерпит неудачу из-за отсутствия помощи, нехватки оружия и финансирования, это будет означать, что Россия, скорее всего, вторгнется в страны НАТО… И тогда американские дети будут драться".

О том, склоняют ли Украину к переговорам

"Я пока этого не чувствую", — сказал он, хотя и добавил: "Некоторые голоса всегда слышны".

О возможности выборов в Украине

"Война сделала это невозможным… Большинство украинцев считают такое голосование опасным и бессмысленным"

О трудности пребывания на посту главы воюющей страны

По его словам, нет слов, чтобы описать, насколько сложна эта работа, но он также не может себе представить, что покинет этот пост.

"Честно говоря, вы не можете этого сделать. Это было бы очень несправедливо, неправильно и определенно демотивировало бы".

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский назвал главные направления обороны Украины.