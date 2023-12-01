Зеленский сделал признание насчет контрнаступление и заявил о новой фазе войны

Несмотря на неудачи, наша страна не сдастся.

Война в Украине находится на новом этапе. Ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое, возможно, не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных сил.

Об этом пишет AP, публикуя новое интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что, несмотря на неудачи, наша страна не сдастся.

"У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом – это новая фаза войны", — сказал он.

При этом, на вопрос, доволен ли он результатами контрнаступления, он ответил комплексно:

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы сражаемся со второй (лучшей) армией в мире, я доволен", – сказал он, но добавил: "Мы теряем людей, я не доволен. Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я тоже не могу слишком жаловаться. Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", – сказал он.

По его словам, Украина не получила всего необходимого оружия от союзников, а ограничения в размере его военной силы препятствовали быстрому продвижению.

"Не хватает сил, чтобы быстрее добиться желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что наше", — сказал Зеленский.

Он отметил, что за последние несколько месяцев были некоторые положительные выводы. Украине удалось добиться постепенных территориальных достижений против лучше вооруженного и укрепленного врага.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-главком ВСУ объяснил, что сейчас происходит на фронте.