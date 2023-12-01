Война в тупике? Экс-главком ВСУ объяснил, что сейчас происходит на фронте

Украине нужен мощный резерв не только количественный, но и качественный

Бывший главком ВСУ Виктор Муженко не согласен с утверждением о том, что ситуация на фронте зашла в тупик. Он также назвал вещи, на которых, по его мнению, нужно сосредоточиться нынешнему командованию армии.

Об это он рассказал в интервью изданию BBC. По поводу "тупика", Муженко отметил, что на войне бывают не только победы, но и поражения. Бывает не только успешное продвижение, но и сдерживание нас противником. Не только наступление, но и оборона. Так вот сейчас, по его мнению, сегодня насущным вопросом уже есть переход к обороне.

"Стратегически активной обороны, которая предусматривала бы нанесение контрударов. А при условии успеха на отдельных направлениях – контратак на уровне соответствующих подразделений. Нам нужно переформатировать фронт. Нам нужно создать мощный резерв не только количественный, но и качественный. А качественный резерв – это наличие военных организмов: бригада, корпус и т.д. Подготовленных, оснащенных, слаженных, с высоким моральным духом и способных решить вопрос", — сказал он.

Он объяснил, что имеет в виду и создание соответствующих оперативных группировок, и соответствующих боевых порядков, оформление, создание соответствующей системы управления и т.д.

"Потому что на сегодняшний день мы знаем случаи, когда на отдельных направлениях есть десятки, а то и больше частей и подразделений, которые замыкаются на один орган управления. В такой ситуации просто невозможно осуществлять качественное своевременное управление, реагировать на возникающие риски. Это я имею в виду. Это сложный процесс. Он связан с риском, но нужно идти на этот риск. Просчитанный риск. Нужно идти и переформатировать фронт. И это касается, пожалуй, не только фронта от Купянска до Херсона или Голой Пристани. А это и восточная часть – от Харькова до Сум и Чернигова. Это Север – Черниговская область, Киевская, Житомирская, Ровенская. Мы должны понимать, какие группировки есть и где находятся резервы. Потому что если у командира или командующего нет резервов – то хоть он еще не проиграл, но уже созданы все условия для того, что он может проиграть", — говорит Муженко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский прокомментировал громкую статью Залужного о ситуации на фронте и сказал, что поможет Украине.