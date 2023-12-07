Провал голосования за Украину в Сенате: первая реакция Байдена и Маркаровой

Байден возмущен, в то время как Маркарова призывает не паниковать и подождать

На блокирование Сенатом США законопроекта о дополнительном финансировании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню уже отреагировали президент Джозеф Байден и посол Украины Оксана Маркарова. Президент США выразил возмущение действиями республиканцев.

В частности, Байден обвинил Республиканскую партию в шантаже, написав об этом в своем Twitter (X). По его словам, республиканцы позволяют себе играть с вещами, где ставки очень высоки, а последствия слишком уж значительны.

"Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою крайне заангажированную пограничную политику, это политический шантаж, самый настоящий и простой", – отметил он.

Между тем, Маркарова считает, что даже если сейчас Сенат заблокировал вынесение законопроекта на голосование, это не значит, что его не вынесут в будущем еще раз. Маркарова напомнила, что за вынесение документа на голосование проголосовали 49 сенаторов (47 демократов и 2 независимых), а против – 51 сенатор (49 республиканцев, 1 независимый и 1 демократ), причем Чак Шумер сменил свой голос на "против" специально ради того, чтобы затем снова вынести документ в сенатский зал.

"На всех встречах сенаторы уверяли нас в том, что сегодняшнее голосование – это не голоса против Украины. Что внутриполитические события, происходящие в Конгрессе США, не окажут влияния на продолжение поддержки нашего государства, которое продолжат благодаря двухпартийной поддержке", – отметила она.

Посол резюмировала, что надеется на рассмотрение документа и голосование еще до Рождества (25 декабря). В пакете, по ее словам, будет оборонная, бюджетная, гуманитарная и энергетическая помощь для Украины на 2024 год.

Как писал "Телеграф", несмотря на блокирование законопроекта о помощи Киев уже обратился в США со списком вооружений, которые нужны Вооруженным силам на следующий год. Этот список включает в себя ряд позиций – больше систем противовоздушной обороны, истребители нескольких типов, беспилотники и боевые вертолеты.