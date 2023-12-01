Нестача зброї, попередження США та неможливість піти з посади: головне з інтерв'ю Зеленського АР

Журналісти дізналися у Зеленського про стан справ в Україні

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю популярному інформагенству Associated Press, в якому, зокрема, прокоментував контрнаступ ЗСУ, допомогу союзників та ситуацію на фронті.

"Телеграф" зібрав усі основні заяви, які зробив Володимир Зеленський. Дізнатися про них ви можете у нашому матеріалі.

Про новий етап війни

"У нас нова фаза війни, і це факт… Зима в цілому — це новий етап війни".

Про результати контрнаступу

"Ми хотіли отримати швидші результати. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт…

Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою (найкращою — Ред.) армією у світі, я задоволений… Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всієї зброї, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але й не можу надто сильно скаржитися".

Про нестачу зброї від союзників

"Бракує сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здатися… Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що нам належить".

Про збільшення виробництва зброї в Україні

Зеленський зосереджений на наступному етапі — збільшенні внутрішнього виробництва озброєнь. Він сподівається, що західні союзники, включаючи США, запропонують йому вигідні кредити та контракти для досягнення цієї мети.

"Це вихід… ніщо не лякає росію більше, ніж самодостатня у військовому відношенні Україна… Дайте нам ці можливості, і ми будуватимемо… Яких би зусиль і часу це не вимагало, ми зробимо це, і зробимо це дуже швидко".

Про те, що події в Ізраїлі відволікають світ від України

"Ми вже бачимо наслідки відволікання (уваги) міжнародної спільноти через трагедію на Близькому Сході. Тільки сліпий цього не бачить… нам треба боротися за увагу до повномасштабної війни. Ми не повинні дозволити людям забути про війну тут".

Про голоси у США проти масштабної допомоги Україні

"Вибір американців — це вибір американців, але допомагаючи Україні, американці також допомагають собі… У випадку з Україною, якщо стійкість сьогодні зазнає невдачі через відсутність допомоги, брак зброї та фінансування, це означатиме, що росія, швидше за все, вторгнеться у країни НАТО… І тоді американські діти будуть битися".

Про те, чи схиляють Україну до переговорів

"Я поки що цього не відчуваю… Деякі голоси завжди чути".

Про можливість виборів в Україні

"Війна зробила це неможливим… Більшість українців вважають таке голосування небезпечним і безглуздим"

Про труднощі перебування на посаді глави воюючої країни

За його словами, немає слів, щоб описати, наскільки складна ця робота, але він також не може собі уявити, що залишить цю посаду.

"Чесно кажучи, ви не можете цього зробити. Це було б дуже несправедливо, неправильно і безумовно демотивувало б".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський назвав головні напрямки оборони України.