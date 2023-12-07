Провал голосування за Україну в Сенаті: перша реакція Байдена та Маркарової

Байден обурений, в той час, як Маркарова закликає не панікувати та почекати

На блокування Сенатом США законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню вже відреагували президент Джозеф Байден та посол України Оксана Маркарова. Президент США висловив обурення діями республіканців.

Зокрема Байден звинуватив Республіканську партію у шантажі, написавши про це у своєму Twitter (X). За його словами, республіканці дозволяють собі гратися із речами, де ставки дуже високі, а наслідки – надто вже значні.

"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою вкрай заангажовану прикордонну політику, це політичний шантаж, справжнісінький і простий", – зазначив він.

Тим часом Маркарова вважає, що навіть якщо зараз Сенат заблокував винесення законопроєкту на голосування, це не значить, що його не винесуть у майбутньому ще раз. Маркарова нагадала що за винесення документа на голосування проголосували 49 сенаторів (47 демократів та 2 незалежних), а проти – 51 сенатор (49 республіканців, 1 незалежний та 1 демократ), причому Чак Шумер змінив свій голос на "проти" спеціально заради того, щоб потім знову винести документ у сенатську залу.

"На всіх зустрічах сенатори запевняли нас у тому, що сьогоднішнє голосування – це не голоси проти України. Що внутрішньополітичні події які відбуваються в Конгресі США, не матимуть впливу на продовження підтримки нашої держави, яку продовжать завдяки двопартійній підтримці", – зазначила вона.

Посол резюмувала, що сподівається на розгляд документа та на голосування ще до Різдва (25 грудня). В пакеті, за її словами, буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік.

Як писав "Телеграф", попри блокування законопроєкту про допомогу Київ вже звернувся до США зі списком озброєнь, які потрібні Збройним силам на наступний рік. Цей список охоплює низку позицій – більше систем протиповітряної оборони, винищувачі кількох типів, безпілотники та бойові вертольоти.