Може означати не тільки відмову від України: у Європі побоюються повторного обрання Трампа

Трамп неодноразово погрожував виходом США з НАТО

В урядах деяких країн Європи зростає тривога на тлі виборів у США. Європейські посадовці вважають, що повторне обрання Дональда Трампа на посаду президента США може зруйнувати НАТО.

Про це пише The New York Times з посилання на чинних та колишніх європейських дипломатів. Видання зазначає, що Трамп чітко дав зрозуміти, що він бачить НАТО як витягування американських ресурсів.

NYT підкреслює, що такої думки він дотримувався щонайменше чверть століття. Під час свого президенства Трамп неодноразово погрожував виходом США з Альянсу.

Зазначається, що європейські посли та представники аналітичних центрів здійснювали візити до соратників Трампа, щоб дізнатися про його наміри. За словами двох осіб, знайомих із розмовами, посол Фінляндії Мікко Хаутала зв’язався безпосередньо з Трампом і намагався переконати його в цінності його країни для НАТО як нового члена.

В інтерв’ю протягом останніх кількох місяців понад пів дюжини нинішніх і колишніх європейських дипломатів, які говорили на умовах анонімності через побоювання помсти з боку Трампа, якщо він переможе, сказали, що у посольствах і в їхніх рідних урядах виникає тривога, що повернення Трампа може означати не просто відмову від України, але й ширший відступ Америки з континенту та розпад Атлантичного альянсу.

"В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО. Це було б величезним стратегічним та історичним провалом з боку нашої нації", — заявив чотиризірковий адмірал у відставці, який був верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО з 2009 по 2013 роки Джеймс Ставрідіс.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп вперше обійшов чинного американського лідера Джо Байдена у передвиборчому опитуванні. Трамп має на 4% більше голосів, ніж Байден.