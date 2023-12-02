Трамп може сісти? В США суд дозволив притягнути експрезидента до відповідальності

Судді вирішили, що на Трампа не поширюється так званий президентський імунітет

Колишній президент США Дональд Трамп все ж може бути притягнутий до відповідальності за захоплення його прихильниками Капітолія 6 січня 2023 року. Таке рішення ухвалив федеральний апеляційний суд Вашингтону 1 грудня 2023 року.

Про це повідомляє видання The Washington Post. Рішення стало результатом розгляду, який йшов протягом 20 місяців після того, як двоє поліцейських та 12 конгресменів-демократів звернулися до суду.

У позовній заяві вони вказали, що Трамп створив загрозу для життя людей, коли підбурював своїх прихильників йти на Капітолій. Зі свого боку, адвокати Трампа намагалися відхилити позов, заявляючи, що на той момент їхній клієнт все ще був чинним президентом, тому на нього має бути поширений так званий президентський імунітет.

Але судді дійшли висновку, що в цьому випадку не можна вважати Трампа діючим президентом, оскільки на той момент він діяв у власних інтересах, прагнучи повторно обійняти посаду. Таким чином, Трампа можна судити, притягати до відповідальності, а ще судді фактично створили прецедент, який можна буде використати в інших справах проти експрезидента.

Втім, це ще не кінець, оскільки рішення можна оскаржити у Верховному суді США. І скоріше за все, Трамп та його адвокати так і зроблять.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп у спробі захиститися від в'язниці може піти наперекір власним заявам та все ж визнати втручання російського диктатора володимира путіна у вибори 2016 року. Попри усі прогнози про можливу перемогу Трампа на виборах, зараз він ближчий до тюрми, аніж коли-небудь до цього.