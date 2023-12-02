Судьи решили, что на Трампа не распространяется так называемый президентский иммунитет

Бывший президент США Дональд Трамп все же может быть привлечен к ответственности за захват его сторонниками Капитолия 6 января 2023 года. Такое решение было принято федеральным апелляционным судом Вашингтона 1 декабря 2023 года.

Об этом сообщает издание The Washington Post. Решение стало результатом разбирательства, которое шло в течение 20 месяцев после того, как двое полицейских и 12 конгрессменов-демократов обратились в суд.

В исковом заявлении они указали, что Трамп создал угрозу жизни людей, когда подстрекал своих сторонников идти на Капитолий. Со своей стороны адвокаты Трампа пытались отклонить иск, заявляя, что на тот момент их клиент все еще был действующим президентом, поэтому на него должен быть распространен так называемый президентский иммунитет.

Но судьи пришли к выводу, что в этом случае нельзя считать Трампа действующим президентом, поскольку на тот момент он действовал в собственных интересах, стремясь повторно вступить в должность. Таким образом, Трампа можно судить, привлечь к ответственности, а судьи фактически создали прецедент, который можно будет использовать в других делах против экс-президента.

Впрочем, это еще не конец, потому что решение можно обжаловать в Верховном суде США. И, скорее всего, Трамп и его адвокаты так и сделают.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп в попытке защититься от тюрьмы может пойти наперекор своим заявлениям и все же признать вмешательство российского диктатора владимира путина в выборы 2016 года. Несмотря на все прогнозы о возможной победе Трампа на выборах, сейчас он ближе к тюрьме, чем когда-либо прежде.