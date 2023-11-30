Newsweek: Трамп може прикритися путіним, щоб не сісти до в'язниці

Трамп має 91 обвинувачення у двох судах та одну цивільну справу проти нього

Експрезидент США Дональд Трамп у спробі захиститися від в'язниці може піти наперекір власним заявам та все ж визнати втручання російського диктатора володимира путіна у вибори 2016 року. Попри усі прогнози про можливу перемогу Трампа на виборах він ближчий до тюрми, аніж коли-небудь до цього.

Про це сказано у матеріалі американського видання Newsweek. Хоча Трамп зараз лідирує на праймеріз серед усіх кандидатів, насправді над ним впритул нависає тюрма.

Так, проти Трампа висунуто загалом 91 звинувачення у двох судах штатів та федеральних округів. Абсолютно кожне з 91 звинувачень, якщо воно буде доведено, може стати для Трампа тюремним терміном – а ще є цивільна справа, розпочата у Нью-Йорку, яка може завдати великої шкоди трампівській бізнес-імперії.

"Трамп неодноразово спростовував оцінки розвідки США про те, що путін від його імені втручався у президентські вибори 2016 року. У Гельсінкі у 2018 році Трамп заявив, що "не бачить причин" не вірити запевненням російського лідера, що Москва не втручалася", – нагадують у виданні.

Окрім того, пишуть журналісти, Трамп завжди ставився до російського диктатора дуже компліментарно – наприклад, хвалив путіна, коли той почав вторгнення в Україну. Але якщо Трампу буде "світити" реальний тюремний термін то, скоріше за все, він буде намагатися "злити" путіна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський заявив, що готовий обговорити з Трампом його "формулу миру".