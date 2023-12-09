Может означать не только отказ от Украины: в Европе опасаются повторного избрания Трампа

Трамп неоднократно угрожал выходом США из НАТО

В правительстве некоторых стран Европы растет тревога на фоне выборов в США. Европейские чиновники считают, что повторное избрание Дональда Трампа на пост президента США может разрушить НАТО.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на действующих и бывших европейских дипломатов. Издание отмечает, что Трамп четко дал понять, что он видит НАТО как вытягивание американских ресурсов.

NYT подчеркивает, что такого мнения он придерживался не менее четверти века. Во время своего президентства Трамп неоднократно угрожал выходом США из Альянса.

Отмечается, что европейские послы и представители аналитических центров совершали визиты к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях. По словам двух человек, знакомых с разговорами, посол Финляндии Микко Хаутала связался непосредственно с Трампом и пытался убедить его в ценности его страны для НАТО как нового члена.

В интервью за последние несколько месяцев более полудюжины нынешних и бывших европейских дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за опасений мести со стороны Трампа, если он победит, сказали, что в посольствах и в их родных правительствах возникает тревога, что возвращение Трампа может означать не просто отказ от Украины, но и более широкое отступление Америки с континента и распад Атлантического альянса.

"В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО. Это было бы огромным стратегическим и историческим провалом со стороны нашей нации", — заявил четырехзвездный адмирал в отставке, являвшийся верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил. НАТО с 2009 по 2013 годы Джеймс Ставридис.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп впервые обошел действующего американского лидера Джо Байдена в предвыборном опросе. Трамп имеет на 4% больше голосов, чем Байден.