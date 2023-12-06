Если Трамп победит: в Washington Post рассказали, как стоит готовиться Украине

Это неблагоприятный сценарий для Украины и других стран

Возвращение лидера республиканцев Дональда Трампа на пост президента США возможно уже в 2024 году. Для Украины это принесет ряд сложностей, поэтому ей с союзниками стоит уже сейчас принять ряд важных шагов.

Первое, что должны сделать партнеры официального Киева, это доставить как можно больше вооружения на территорию Восточной Европы, иначе новый президент США может заблокировать поставки. Об этом пишет в своей статье обозреватель Washington Post Джош Рогин.

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Автор статьи утверждает, что союзники Украины должны сделать все возможное до ноября 2024 года, чтобы укрепить положение страны. Трамп, скорее всего, откажет в финансовой помощи или сократит ее до минимума. Он неоднократно заявлял о том, что сможет "завершить войну за 24 часа".

Джош Рогин считает, что не только Украина пострадает от возвращения республиканца в президентское кресло. Его второй срок правления может негативно сказаться на внешней политике США.

"Во время своего второго срока Трамп может вывести США из НАТО или, по крайней мере, из Контактной группы по обороне Украины, коалиции, которую возглавляет Вашингтон, и в которой принимают участие более 50 стран. Хотя лидеры НАТО не хотят вмешиваться в политику США, некоторые из них сказали мне, что они серьезно озабочены возможным отказом Трампа от помощи Украине", ― пишет Рогин.

Что могут сделать союзники для Украины

Долгосрочные перспективы между официальным Киевом и партнерами могут быть укреплены уже на следующем саммите НАТО. Он будет проведен в июле 2024 года. Если ранее действующий президент США холодно относился к вступлению Украины в Североатлантический альянс, то в следующем году его мнение может измениться.

Рогин также пишет о необходимости увеличить и ускорить поставки вооружения в Восточную Европу. Тогда даже если Трамп заблокирует помощь Украине, вернуть уже доставленные боеприпасы будет тяжелее. Страны-партнеры попросту не пойдут на этот шаг. К тому же, поставки вооружения в Европу повышают безопасность союзников.

По мнению политического обозревателя, демократы и республиканцы должны обратиться к избирателям и убедить их в том, что Украину необходимо финансово поддерживать и далее. При этом Владимир Зеленский должен расширить свою деятельность в США. Автор рекомендует ему не сосредотачиваться исключительно на Вашингтоне.

Возвращение Трампа на пост президента США не закончит войну в Украине. Напротив, Кремлю будет дан положительный сигнал и он продолжит наступление. Возможно, Китай решится на агрессию против Тайваня. Поэтому так важно подготовиться к возможной победе Трампа уже сейчас, чтобы максимально снизить имеющиеся риски.

Ранее "Телеграф" писал, что на республиканца Дональда Трампа не распространяется президентский иммунитет. Это значит, что он может получить реальный срок, если его признают ответственным за захват Капитолия 6 января 2023 года.