Якщо Трамп переможе: у Washington Post розповіли, як варто готуватись Україні

Це несприятливий сценарій для України та інших країн

Повернення лідера республіканців Дональда Трампа на пост президента США можливе вже 2024 року. Для України це принесе низку складнощів, тому їй із союзниками варто вже зараз зробити низку важливих кроків.

Перше, що мають зробити партнери офіційного Києва, це доставити якнайбільше озброєння на територію Східної Європи, інакше новий президент США може заблокувати постачання. Про це пише у своїй статті оглядач Washington Post Джош Рогін.

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Автор статті стверджує, що союзники України мають зробити все можливе до листопада 2024 року, щоб зміцнити становище країни. Трамп, найімовірніше, відмовить у фінансовій допомозі чи скоротить її до мінімуму. Він неодноразово заявляв про те, що зможе "завершити війну за 24 години".

Джош Рогін вважає, що не лише Україна постраждає від повернення республіканця до президентського крісла. Його другий термін правління може негативно позначитися на зовнішній політиці США.

"Під час свого другого терміну Трамп може вивести США з НАТО або принаймні з Контактної групи з оборони України, коаліції, яку очолює Вашингтон, і в якій беруть участь понад 50 країн. Хоча лідери НАТО не хочуть втручатися у політику США, деякі з них сказали мені, що вони серйозно стурбовані можливою відмовою Трампа від допомоги Україні", ― пише Рогін.

Що можуть зробити союзники для України

Довгострокові перспективи між офіційним Києвом та партнерами можуть бути зміцнені вже на наступному саміті НАТО. Він буде проведений у липні 2024 року. Якщо раніше чинний президент США холодно ставився до вступу України до Північноатлантичного альянсу, то наступного року його думка може змінитися.

Рогін також пише про необхідність збільшити та прискорити постачання озброєння до Східної Європи. Тоді навіть якщо Трамп заблокує допомогу Україні, повернути вже доставлені боєприпаси буде важче. Країни-партнери просто не підуть на цей крок. До того ж постачання озброєння до Європи підвищує безпеку союзників.

На думку політичного оглядача, демократи та республіканці мають звернутися до виборців та переконати їх у тому, що Україну необхідно фінансово підтримувати й надалі. При цьому Володимир Зеленський має розширити свою діяльність у США. Автор рекомендує йому не зосереджуватись виключно на Вашингтоні.

Повернення Трампа на пост президента США не закінчить війну в Україні. Навпаки, Кремлю буде дано позитивний сигнал, і він продовжить наступ. Можливо, Китай зважиться на агресію проти Тайваню. Тому так важливо підготуватися до можливої перемоги Трампа вже зараз, щоб максимально знизити ризики.

Раніше "Телеграф" писав, що на республіканця Дональда Трампа не поширюється президентський імунітет. Це означає, що він може отримати реальний термін, якщо його визнають відповідальним за захоплення Капітолію 6 січня 2023 року.