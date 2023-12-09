Такое впервые: Трамп обошел Байдена в предвыборном опросе

Американцы слабо верят в возможности Байдена улучшить жизнь в США

Бывший президент США Дональд Трамп впервые обошел действующего американского лидера Джо Байдена в предвыборном опросе. У Трампа на 4% больше голосов, чем у Байдена.

Об этом свидетельствуют данные опроса американского издания The Wall Street Journal. На данный момент голоса распределились так: Трамп 47% и Байден 43%.

"Дональд Трамп опережает Джо Байдена в предвыборных опросах. Только 23% избирателей говорят, что политика Байдена помогла им лично, в то время как 53 % утверждают, что президентская программа им навредила", — говорится в статье.

Кроме того, опрос избирателей показал, что они больше склоняются к способности Дональда Трампа справиться с конфликтом в Газе (44%), чем Джо Байдена (32%). Разрыв между потенциальными кандидатами на пост нового президента США становится еще больше (37% против 31%) если к подсчету добавляются другие кандидаты. Это первый раз, когда Трамп обошел Байдена в предвыборных опросах в противостоянии "один на один". Самый популярный из других кандидатов, экс-демократ Роберт Кеннеди-младший, который заявил о намерении баллотироваться как независимый кандидат, набрал 8%.

"Политическое положение президента Байдена находится на самом слабом этапе за время его президентства, как показывает новый опрос Wall Street Journal. Избиратели поставили ему самые низкие оценки за производительность труда и впервые отдали предпочтение Дональду Трампу в вероятной президентской гонке 2024 года", — сказано в статье.

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