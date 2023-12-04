"Может, победим - а потом выборы?". В сети обсуждают нашумевший рейтинг с Зеленским и Залужным

Впервые опрос появился в Telegram-каналах

На фоне того, что в последнее время все чаще поднимается вопрос президентских выборов в Украине в сети появился интересный рейтинг. Его составила известная социологическая группа, но его результаты по неизвестной причине так и не были опубликованы.

Однако часть из них была выложена в одном из украинских Telegram-каналов, который, например издание "Украинская правда", называет близким к Офису президента. К слову, журналисты этого издания также получили и полную версию рейтинга.

Так вот, согласно ему, действующий президент Украины Владимир Зеленский в первом туре гипотетических выборов получил бы около 47% голосов среди тех респондентов, кто определился. При этом второе место занимает главком ВСУ Валерий Залужный.

По результатам опроса, если действующий президент выходит во второй тур с генералом Залужным, то этот второй тур Зеленский может не выиграть. Других конкурентов у Зеленского нет.

Утверждается, что исследование проводилось 3-7 ноября 2023 года. Было опрошено 2000 респондентов (1000 методом личного интервью и 1000 с помощью телефона).

Стоит отметить, что данный рейтинг стал довольно обсуждаемым среди украинцев, а споры в сети из-за него не утихают до сих пор.

Например, блогер-уклонист Мирослав Олешко, которому СБУ недавно сообщила о подозрении, считает, что на самом деле у Залужного будет больше шансов победить на выборах.

Некоторые и вовсе посчитали, что рейтинг был якобы "заказан". Например, активист Сергей Сулимовский и журналист Олег Лусенко.

А вот главный редактор сайта "Новынарня" и вовсе усомнился в том, что такой рейтинг и вовсе был. А также задается вопросом: если опрос действительно проводился, то почему социологическая группа не публикует его итоги.

При этом, например, политик Александр Ковтуненко, кажется, доверяет рейтингу и публикует его на свой странице, отмечая, что Залужный якобы опережает Зеленского в "рейтинге доверия".

Впрочем, многие простые украинцы, судя по реакциям в сети, также и соглашаются с рейтингом.

Так или иначе можно констатировать, что новый "рейтинг" (если он существует) наделал много шуму и стал причиной многочисленных споров в сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский сделал важное заявление о выборах в Украине.