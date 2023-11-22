Популярный блогер Мирослав Олешко получил подозрение от СБУ: он сбежал из Украины

Ему светит восемь лет тюрьмы

Блогера Мирослава Олешко заподозрили по двум статьям Уголовного кодекса. По данным следствия, он незаконно покинул Украину во время полномасштабного вторжения и теперь призывает мужчин скрываться от призыва.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Информация появилась на странице ведомства в Telegram.

Согласно материалам дела, Олешко после подтверждения годности к военной службе и вызова в ТЦК покинул территорию Украины в августе 2023 года на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии.

В СБУ отметили, что, находясь за границей, он систематически публикует видео и посты, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от военной службы.