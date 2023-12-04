Блогер-уклонист Олешко потратил на бегство из Украины круглую сумму: СМИ узнали детали

Он утверждал, что законно выехал из страны

Блогер-уклонист Мирослав Олешко, который из-за границы призывал мужчин скрываться от мобилизации, мог сбежать из Украины в общей сложности за около 15 тысяч долларов. Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении по двум статьям.

Как сообщает "ТСН" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, как только ему исполнилось 27 лет, военная комиссия военкомата Днепровского района Киева (в начале декабря 2021 года) освободила блогера от призыва. Ровно через два месяца, до полномасштабного вторжения России в Украину, Олешко перевели в запас. Он получил странный документ: комиссия снимает его с военного учета, но дело передают в правоохранительные органы, "как на уклоняющегося от призыва призывника".

После начала полномасштабной войны Олешко выехал на Запад Украины, в Тернополь. Однако уже в конце апреля он получил повестку на прохождение медицинской комиссии. По данным "ТСН", 26 апреля он был вызван в районный ТЦК. На следующий день блогер прошел медосмотр в Тернопольском ОМТЦК и получил справку ВЛК о пригодности к военной службе.

Отмечается, что 13 мая 2022 года он должен был прибыть в военкомат для отправки в состав соответствующей команды в ряды ВСУ. Однако он не пришел и причины неявки не сообщил. Собеседник ТСН заявил, что, по данным компетентных органов, вместо вступления в ряды ВС Олешко вернулся в Киев и скрывался.

Почти год о нем ничего не было известно, а 28 августа 2023 блогер выехал за пределы Украины через пункт пропуска "Старокозаче" (Одесская область), использовав при этом временное удостоверение военнообязанного и справки известной военно-врачебной комиссии Приморского РТЦК и СП города Одессы. Летом 2023 года в Одессе у него обнаружили многочисленные заболевания нервной системы и полную непригодность к военной службе.

Как выяснили правоохранители, в Приморском РТЦК и СП города Одесса Олешко не выдавалось временное удостоверение военнообязанного, он не проходил военно-врачебную комиссию и не получал справку. Он на учете военнообязанных там не состоит, какая-либо информация/документы (в том числе медицинские) по нему отсутствуют.

"Угловой бланк на справке ВЛК является штампованным, а не печатным, как в справке. Также, на удостоверении и справке Олешко на гербовой печати ТЦК есть соответствующие звездочки, давно не имеющие на оригинале печати. Номер удостоверения №0 2 вообще недействителен, так как "/2" не существует такой формы. Под номером 014326 значится совсем другое лицо. Такие документы могли быть негласно за соответствующую сумму в размере 5-8 тысяч долларов изготовлены одним из действующих или бывших сотрудников, имевший доступ к старым образцам документов и печатей", — описал подробности собеседник издания.

В материале отмечается, что такую справку можно получить за деньги. Чтобы ввести такие "справки" в систему "Оберег", которую проверяют пограничники, нужно "потратить на коррупцию" еще от 3 тысяч долларов. Издание подсчитывает, что вместе Олешко потратил на свое бегство плюс-минус 11-15 тысяч долларов.

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