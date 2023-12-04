Блогер-уклоніст Олешко витратив на втечу з України чималу суму: ЗМІ дізналися деталі

Він стверджував, що законно виїхав з країни

Блогер-уклоніст Мирослав Олешко, який з-за кордону закликав чоловіків переховуватися від мобілізації, міг втекти з України загалом за 15 тисяч доларів. Служба безпеки України повідомила його про підозру за двома статтями.

Як повідомляє "ТСН" із посиланням на анонімні джерела у правоохоронних органах, як тільки йому виповнилося 27 років, військова комісія військкомату Дніпровського району Києва (на початку грудня 2021 року) звільнила блогера від призову. Рівно за два місяці, до повномасштабного вторгнення росії в Україну, Олешка перевели у запас. Він отримав дивний документ: комісія знімає його з військового обліку, але справу передають до правоохоронних органів, "як на призовника, що ухиляється від призову".

Після початку повномасштабної війни Олешко виїхав на Захід України, до Тернополя. Проте вже наприкінці квітня він отримав повістку на проходження медичної комісії. За даними "ТСН", 26 квітня його викликали в районний ТЦК. Наступного дня блогер пройшов медогляд у Тернопільському ОМТЦК та отримав довідку ВЛК про придатність до військової служби.

Зазначається, що 13 травня 2022 року він мав прибути до військкомату для відправки до складу відповідної команди до лав ЗСУ. Однак він не прийшов і причин неявки не повідомив. Співрозмовник ТСН заявив, що, за даними компетентних органів, замість вступу до лав ЗС Олешко повернувся до Києва і переховувався.

Майже рік про нього нічого не було відомо, а 28 серпня 2023 року блогер виїхав за межі України через пункт пропуску "Старокозаче" (Одеська область), використавши при цьому тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідки відомої військово-лікарської комісії Приморського РТЦК та СП міста Одеси. Влітку 2023 року в Одесі у нього виявили численні захворювання нервової системи та повну непридатність до військової служби.

Як з’ясували правоохоронці, у Приморському РТЦК та СП міста Одеса Олешко не видавалося тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, він не проходив військово-лікарську комісію та не отримував довідки. Він на обліку військовозобов’язаних там не перебуває, будь-якої інформації/документів (зокрема медичних) щодо нього немає.

"Кутовий бланк на довідці ВЛК є штампованим, а не печатним, як у довідці. Також, на посвідченні та довідці Олешка на гербовій печатці ТЦК є відповідні зірочки, яких давно не має на оригіналі печатки. Номер посвідчення №014326/2 взагалі є недійсним, так як "/2" не існує такої форми. Під номером 014326 значиться зовсім інша особа. Такі документи могли бути негласно за відповідну суму у розмірі 5-8 тисяч доларів виготовлені одним з діючих або колишніх співробітників, який мав доступ до старих зразків документів та печаток", — описав подробиці співрозмовник видання.

У матеріалі наголошується, що таку довідку можна отримати за гроші. Щоб запровадити такі "довідки" до системи "Оберіг", яку перевіряють прикордонники, потрібно "витратити на корупцію" ще від 3 тисяч доларів. Видання підраховує, що разом Олешко витратив на свою втечу плюс-мінус 11-15 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що спортсмен-уклоніст Артур Білан, який втік з України, став героєм у росії. Водночас він поскаржився на нападки співвітчизників після того, як він не повернувся на батьківщину разом із національною командою, яка брала участь у турнірі в Італії.