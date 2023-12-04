"Може, переможемо – а потім вибори?". У мережі обговорюють гучний рейтинг із Зеленським та Залужним

Вперше опитування з’явилося у Telegram-каналах

На тлі того, що останнім часом все частіше порушується питання президентських виборів в Україні в мережі з’явився цікавий рейтинг. Його склала відома соціологічна група, але його результати з невідомих причин так і не були опубліковані.

Однак частина з них була викладена в одному з українських Telegram-каналів, який, наприклад, видання "Українська правда", називає близьким до Офісу президента. До речі, журналісти цього видання також отримали повну версію рейтингу.

Так от, згідно з ним, чинний президент України Володимир Зеленський у першому турі гіпотетичних виборів отримав би близько 47% голосів серед тих респондентів, хто визначився. При цьому друге місце займає головком ЗСУ Валерій Залужний.

За результатами опитування, якщо чинний президент виходить у другий тур із генералом Залужним, то цей другий тур Зеленський може не виграти. Інших конкурентів Зеленський не має.

Стверджується, що дослідження проводилось 3-7 листопада 2023 року. Було опитано 2000 респондентів (1000 методом особистого інтерв’ю та 1000 за допомогою телефону).

Варто зазначити, що цей рейтинг став досить обговорюваним серед українців, а суперечки в мережі через нього не вщухають і досі.

Наприклад, блогер-ухилянт Мирослав Олешко, якому СБУ нещодавно повідомила про підозру, вважає, що насправді Залужний матиме більше шансів перемогти на виборах.

Дехто взагалі порахував, що рейтинг був нібито "замовлений". Наприклад, активіст Сергій Сулімовський та журналіст Олег Лусенко.

А ось головний редактор сайту "Новинарня" взагалі засумнівався в тому, що такий рейтинг і взагалі був. А також загадується над питанням: якщо опитування справді проводилося, то чому соціологічна група не публікує його підсумки.

При цьому, наприклад, політик Олександр Ковтуненко, здається, довіряє рейтингу та публікує його на своїй сторінці, зазначаючи, що Залужний нібито випереджає Зеленського у "рейтингу довіри".

Втім, багато простих українців, судячи з реакцій у мережі, також погоджуються з рейтингом.

Так чи інакше можна констатувати, що новий "рейтинг" (якщо він існує) наробив багато шуму і став причиною численних суперечок у мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський зробив важливу заяву про вибори в Україні.